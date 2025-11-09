運動雲

>

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）再度證明自己「網壇不老傳奇」的地位！他於9日希臘雅典錦標賽決賽中，歷經3小時苦戰，以4比6、6比3、7比5逆轉擊敗義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），奪下生涯第101座冠軍，同時也創下硬地賽72冠的新紀錄，超越費德勒（Roger Federer），成為公開賽時代最多硬地冠軍得主。

本場比賽歷時3小時，兩位選手在關鍵時刻展現極高抗壓性，決勝盤中更出現多達13個破發點與5次互破；最終，經驗豐富的喬科維奇在體能極限下逆轉獲勝。

賽後，喬科維奇坦言這場勝利來之不易：「這是一場難以置信的戰鬥，3個小時的艱苦比賽，體能消耗極大。」

他也稱讚對手的表現：「這場比賽誰都可能贏，所以我要恭喜他的精彩表現。」

同時喬帥補充說：「我真的為自己能挺過這一關感到驕傲。」

對於23歲的穆塞蒂而言，雖然未能奪冠，但仍收穫重大突破；原本他必須奪下冠軍才能超越加拿大好手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime），取得年終總決賽最後一個參賽名額；不過，隨著喬科維奇稍早宣布因肩傷退賽，穆塞蒂得以遞補出賽，生涯首度進軍年終總決賽。

穆塞蒂在賽後感性表示：「諾瓦克，對於你和你的職業生涯，我幾乎說不出更多讚美的話；你在這個年紀仍證明自己能擊敗我們這些年輕球員，就像今天一樣。」

他進一步說：「每次能與你同場競技，我都把它當作一堂課，謝謝你。」

儘管吞下個人第6場ATP決賽失利，穆塞蒂本季仍寫下生涯代表作，首次打進蒙地卡羅大師賽決賽，並於馬德里、羅馬及法網都闖入4強；此外，他在美網挺進8強，接著又打進成都決賽、維也納4強及雅典決賽，最終憑藉出色成績首度晉級年終總決賽「康納斯組」。

今年的喬科維奇同樣締造另一項紀錄，他第18次獲得年終總決賽資格，追平費德勒的歷史紀錄；不過在雅典決賽後，他也正式宣布因肩傷退賽，無緣今年的都靈盛會。

喬科維奇透過社群媒體發表聲明表示：「我原本非常期待能在都靈比賽中盡全力，但在今天雅典決賽之後，我很遺憾宣布必須因持續的傷勢退賽，我真心向那些期待看到我比賽的球迷致歉，你們的支持對我意義重大；我祝所有球員都有一場精彩的賽事，也迫不及待想早日重返賽場與大家相見！」

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇。（圖／路透）

關鍵字： 喬科維奇ATP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

重光盃立人國小睽違5年回鍋好興奮　若颱風攪局將移師大魯閣拚冠

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

三木肇讚猿隊贏球執念　形容桃猿主場球迷、啦啦隊、球員融為一體

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

樂天內戰看點滿滿！　宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

3傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

4兄弟開會檢討包含討論自由市場3人

5高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

最新新聞

1MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

2台灣2:3惜敗韓國！　U16女排隊員球場哭成一片

3道奇秋聯小將見證世界大賽奪冠

4喬帥逆轉奪雅典賽冠軍！

5陳致傑闖入擊劍世界盃8強　寫下台灣第一人紀錄

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

高野圭佑加盟山羊兄弟！　回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366