喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

▲喬科維奇。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）再度證明自己「網壇不老傳奇」的地位！他於9日希臘雅典錦標賽決賽中，歷經3小時苦戰，以4比6、6比3、7比5逆轉擊敗義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），奪下生涯第101座冠軍，同時也創下硬地賽72冠的新紀錄，超越費德勒（Roger Federer），成為公開賽時代最多硬地冠軍得主。

Can we all agree that Novak Djokovic is the greatest athlete of all time?pic.twitter.com/kRmqYQYgj5 [廣告]請繼續往下閱讀... November 8, 2025

本場比賽歷時3小時，兩位選手在關鍵時刻展現極高抗壓性，決勝盤中更出現多達13個破發點與5次互破；最終，經驗豐富的喬科維奇在體能極限下逆轉獲勝。

賽後，喬科維奇坦言這場勝利來之不易：「這是一場難以置信的戰鬥，3個小時的艱苦比賽，體能消耗極大。」

他也稱讚對手的表現：「這場比賽誰都可能贏，所以我要恭喜他的精彩表現。」

同時喬帥補充說：「我真的為自己能挺過這一關感到驕傲。」

101 titles and counting!



Novak Djokovic overcomes Lorenzo Musetti to reach this incredible milestone. pic.twitter.com/NkiXj9olzB — TNT Sports (@tntsports) November 8, 2025

對於23歲的穆塞蒂而言，雖然未能奪冠，但仍收穫重大突破；原本他必須奪下冠軍才能超越加拿大好手阿利亞西姆（Felix Auger-Aliassime），取得年終總決賽最後一個參賽名額；不過，隨著喬科維奇稍早宣布因肩傷退賽，穆塞蒂得以遞補出賽，生涯首度進軍年終總決賽。

穆塞蒂在賽後感性表示：「諾瓦克，對於你和你的職業生涯，我幾乎說不出更多讚美的話；你在這個年紀仍證明自己能擊敗我們這些年輕球員，就像今天一樣。」

他進一步說：「每次能與你同場競技，我都把它當作一堂課，謝謝你。」

NOVAK DJOKOVIC HAS ENTERED GOAT MODE.



Oh my goodness.



pic.twitter.com/ASW25nqa9d — Danny (@DjokovicFan_) November 8, 2025

儘管吞下個人第6場ATP決賽失利，穆塞蒂本季仍寫下生涯代表作，首次打進蒙地卡羅大師賽決賽，並於馬德里、羅馬及法網都闖入4強；此外，他在美網挺進8強，接著又打進成都決賽、維也納4強及雅典決賽，最終憑藉出色成績首度晉級年終總決賽「康納斯組」。

今年的喬科維奇同樣締造另一項紀錄，他第18次獲得年終總決賽資格，追平費德勒的歷史紀錄；不過在雅典決賽後，他也正式宣布因肩傷退賽，無緣今年的都靈盛會。

喬科維奇透過社群媒體發表聲明表示：「我原本非常期待能在都靈比賽中盡全力，但在今天雅典決賽之後，我很遺憾宣布必須因持續的傷勢退賽，我真心向那些期待看到我比賽的球迷致歉，你們的支持對我意義重大；我祝所有球員都有一場精彩的賽事，也迫不及待想早日重返賽場與大家相見！」