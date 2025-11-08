運動雲

>

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

▲古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

▲古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽8日上演「樂天內戰」，由樂天桃猿對戰NPB東北樂天金鷲；桃猿靠著張趙紘兩支二壘安打，個人包辦全隊3分打點，以3比1擊敗金鷲。賽後桃猿總教練古久保健二針對球隊整體表現，做出專業評價。

古久保表示，賽前就曾向球員強調希望攻擊端能更積極，「今天這部分選手們都做得非常好，」他對投手群同樣給予肯定，指出林子崴的直球仍有跑二縫線軌跡的地方需要修正，但整體上，子崴與陳克羿在快慢球搭配上的運用仍有提升空間，「今天投手群也沒有丟出任何一個四壞球保送，這點值得稱讚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到投手其他表現，古久保認為，林子崴與陳克羿可以透過與國外球隊的交流比賽，球員可以學習不同作戰方式並展現能力；他特別讚賞王志煊、莊昕諺與關門投手賴胤豪的救援表現。

在打擊端，古久保也對張趙紘與許賀捷給予肯定，「張趙紘今天長打的展現非常好，希望他能繼續保持下去，」而曾赴橫濱訓練的許賀捷，也在擊球timing與打擊感覺上有明顯進步，古久保期望他能持續成長，逐步成為球隊主力。

最後，古久保監督曾在東北樂天金鷲任教，他指出，金鷲在守備練習中對play的專注力與速度都非常快，希望桃猿球員能向對手學習這份專注與效率，提升球隊整體水準。

關鍵字： 亞洲職棒交流賽樂天金鷲樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

56轟三冠王挑戰美職！村上宗隆正式入札　MLB掀搶人大戰

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

快訊／戴資穎正式宣布退休！盼小戴精神繼續陪伴大家

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

論情緒價值的重要性　宋芸樺：好開心喔！

熱門新聞

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

戴資穎214周球后、32冠傳奇落幕　英名球評讚她優雅：女單史上最佳

缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

2戴資穎32冠傳奇落幕　名球評讚史上最佳

3道奇維西亞愛女不幸過世

4戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

5戴資穎退休收到依瑟儂祝福暖回覆

最新新聞

1古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

2高野圭佑回憶兄弟歲月：人生寶物

3三木肇讚猿隊贏球執念

4宋家豪8球解決、蕭齊飆150公里

5傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【什麼東西這麼好看】阿北騎車整路轉頭看遠方？是安全帽歪了啦

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

【開吃啦！】黃仁勳爽嗑名店溫體牛　粉絲嗨翻搶著要簽名
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366