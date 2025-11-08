樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

▲古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽8日上演「樂天內戰」，由樂天桃猿對戰NPB東北樂天金鷲；桃猿靠著張趙紘兩支二壘安打，個人包辦全隊3分打點，以3比1擊敗金鷲。賽後桃猿總教練古久保健二針對球隊整體表現，做出專業評價。

古久保表示，賽前就曾向球員強調希望攻擊端能更積極，「今天這部分選手們都做得非常好，」他對投手群同樣給予肯定，指出林子崴的直球仍有跑二縫線軌跡的地方需要修正，但整體上，子崴與陳克羿在快慢球搭配上的運用仍有提升空間，「今天投手群也沒有丟出任何一個四壞球保送，這點值得稱讚。」

談到投手其他表現，古久保認為，林子崴與陳克羿可以透過與國外球隊的交流比賽，球員可以學習不同作戰方式並展現能力；他特別讚賞王志煊、莊昕諺與關門投手賴胤豪的救援表現。

在打擊端，古久保也對張趙紘與許賀捷給予肯定，「張趙紘今天長打的展現非常好，希望他能繼續保持下去，」而曾赴橫濱訓練的許賀捷，也在擊球timing與打擊感覺上有明顯進步，古久保期望他能持續成長，逐步成為球隊主力。

最後，古久保監督曾在東北樂天金鷲任教，他指出，金鷲在守備練習中對play的專注力與速度都非常快，希望桃猿球員能向對手學習這份專注與效率，提升球隊整體水準。