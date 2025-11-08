運動雲

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎昨（7）日晚間正式宣布退役，世界羽聯（BWF）今（8）日於官方社群發文向她致敬，不僅貼出小戴手拿球拍燦笑比YA的照片，祝福她退休快樂，同時在官方Instagram上釋出一支搭配動力火車經典歌曲〈彩虹〉的暖心影片，讓無數球迷感動落淚。

影片開頭，是戴資穎與西班牙名將馬琳在場上相擁的畫面。有球迷補充，這個瞬間發生在2019年中國常州公開賽，當時小戴首局輕鬆拿下，最終卻遭到剛傷癒復出的馬琳逆轉，她仍展現風度主動上前擁抱喜極而泣的對手，展現運動家風度。

接著出現的片段，則是2024年全英公開賽8強戰。當時戴資穎與中國好手何冰嬌激戰75分鐘，決勝局一度0比8落後的小戴展開驚天逆襲，以22比20挺進4強。賽後她看到帶傷苦撐的何冰嬌倒地，立刻上前撿起對方的球拍，握手鞠躬致意，這個舉動溫暖全場。何冰嬌賽後感動表示，「小戴一直是很友好的一位選手。」

▲▼BWF官方致敬戴資穎，「謝謝妳帶來令人不可思議的回憶」。（圖／翻攝自X）

▲BWF官方致敬戴資穎，「謝謝妳帶來令人不可思議的回憶」。（圖／翻攝自X）

BWF在貼文中寫道，「一個時代結束了，但她『穎』彩奪目（YINGcredible）的傳奇將永遠閃耀。優雅、天賦與熱忱——妳把一切都奉獻給了我們。向史上最偉大的球員之一致敬。謝謝妳，戴資穎，謝謝妳為球場帶來的魔力。」

這支影片釋出後，全球羽球迷湧入留言區表達不捨與感謝，「謝謝博士，謝謝妳讓世界看見台灣羽球，把這項運動發揚光大。祝妳退休生活一切順利」、「妳是無可取代的，永遠獨一無二的戴資穎。妳的魔力與運動家精神將永遠留存在人們心中」、「再也不會有像她一樣的球員了，祝妳退休快樂，戴資穎」、「台灣之光」、「哭了」。

小戴以如藝術般的華麗球風征服世界，她的運動家精神也堪稱表率，BWF用最深情的文字與旋律向她告別，也為「戴資穎時代」畫下美麗的句點。

