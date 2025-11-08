兄弟感謝祭破5千人　王威晨感謝球迷讓他人氣依舊

▲▼中信兄弟感謝祭、王威晨。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台中報導

中信兄弟8日在洲際棒球場舉辦年度感謝祭，現場湧入超過5000名球迷參與。隊長王威晨在活動中親切與球迷互動，感性表示感受到滿滿支持，也笑稱「謝謝球迷讓我人氣依舊」。

中信兄弟感謝祭活動採會員報名制參加簽名會與趣味競賽，外野漫遊則開放球迷自由進場，氣氛熱烈。王威晨說：「球迷都很踴躍來參加，對我們選手來說，能和球迷近距離互動，彼此都覺得很開心。」簽名會環節，王威晨總是排隊排很長，限時15分鐘簽到最後一刻。

被問到簽名時印象最深的互動，他笑著說：「很多球迷都說辛苦了，我也知道我們很辛苦，但球迷們也很辛苦。只是結果沒那麼理想，希望明年可以把冠軍獎座搶回來。」

王威晨今年沒有參加中職頒獎典禮，被問到是否感到不習慣，他笑說：「也還好啦，希望明年有機會再去。能去代表球隊有好表現或拿到冠軍，希望明年能帶整個球隊一起去。」他強調，比起個人獎，更希望能以球隊之名再度登上舞台。

談到休季計畫，他透露會先養傷，但預計兩天後就重新展開訓練：「會邊練邊把傷養好，已經規劃好整個訓練週期，後天就是第一天。」他笑說時間不等人，「要慢慢動起來」。

王威晨透露，今年延長戰線打到總冠軍賽，確實身體有些疲勞，但他已經與訓練師安排好接下來的訓練節奏，會持續到明年春訓，為新賽季做好準備。

