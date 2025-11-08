不是為日本大對決而來！平野惠一談3日本教頭交鋒：幫台灣變好

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

富邦悍將人事異動，後藤光尊確定接任一軍總教練，這也意味著明年中職6隊中，有望將有3隊由日籍總教練掌兵。對此，中信兄弟總教練平野惠一表示：「大家不是為了在台灣上演『日本人大對決』而來。」

今年總冠軍賽首度出現「日籍總教練對決」戲碼，平野惠一與味全龍教頭古久保健二賽後擁抱致意的一幕令人動容。隨著後藤光尊升任富邦悍將總教練，明年起「日籍教頭交鋒」將成為中職賽場的常態畫面。

平野惠一與後藤光尊過去曾在歐力士猛牛隊當過隊友，兩人不僅是二游搭檔，也在相同位置上良性競爭。平野笑說：「當然會有所期待，也覺得自己背負了更大的責任。」

他透露，目前尚未與後藤聊到此事，但對於未來可能在一軍舞台正面交鋒，他坦言：「不會特別去想這些，畢竟我們不是為了在台灣上演所謂『日本人大對決』而來。主要目標是讓台灣棒球變得更好，讓自己帶領的球隊更強，也希望能留下好的東西。我相信所有在台的日本教練，目標都是一致的。」

平野也提到，他過去與古久保健二經常討論相關話題，「我們都確認過，彼此的目標一致，就是為了幫助台灣棒球進步。」