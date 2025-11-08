運動雲

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

記者吳奕靖、黃資真／高雄報導

台灣羽球天后戴資穎7日晚間在臉書正式宣布退役，結束超過20年的傳奇旅程，世界球迷與許多名將都送上最深切的祝福。父親戴楠凱今(8日)受訪表示，事實上他也不清楚女兒的退役時間，昨天發文前才知道，但一路以來他都完全支持女兒的決定，也確定不會舉辦退役儀式。

▲▼ 戴資穎宣布退役，父親戴楠凱受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲戴資穎父親戴楠凱受訪，表示女兒確定不會舉辦退役儀式。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

戴爸說，在去年巴黎奧運因為膝蓋長期不舒服，在長庚醫療團隊診斷後，在今年6月開刀，所以一直都有退役想法，幸好目前一切都還順利，仍在休養復原中，畢竟沒比賽也要回歸正常生活。但他自己並不知道女兒何時決定退役，直到發文前有先通知他，畢竟一路以來自己都全力支持女兒的想法。

「她有什麼想法，（她）自己比較清楚」，被問及如果女兒有被找進政府機關工作，戴爸強調自己並沒有意見，一切以資穎意願為原則。但畢竟她終於擁有了過去選手時期未曾有過的自由時間，因此身體復原後打算先去爬玉山跟環島，「要去品味台灣的美麗」。

▲▼ 戴資穎宣布退役，父親戴楠凱受訪。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲滿滿一排都是戴資穎爭戰賽場15年來的選手證。

談到15年來女兒打的數場比賽，戴爸說看得最不捨的是2023年底在杭州舉辦的世界羽聯世界巡迴賽總決賽，當時夫妻倆知道女兒腳已經開始很不舒服了，但也清楚女兒的好勝心，不會就此放棄，所以在現場看的時候更加心疼。

戴資穎身為全世界代表性的羽球選手，粉絲們必定都希望能夠在正式的場合好好與她道別，但戴爸說資穎自己並沒有舉辦退役儀式的意願，「羽球是她的最愛，她還是會在羽球這方面思考未來如何傳承與延續。」

