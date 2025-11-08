生涯兩面最珍貴獎牌都來自戴資穎　辛度致敬：真的不喜歡對上你

▲戴資穎正式宣布退休，印度一姐辛度發長文深情告白。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎昨（7）日晚間正式宣布退役，國內外羽壇多位名將紛紛獻上祝福，印度一姐辛度（P.V. Sindhu）也在第一時間發出長文，滿懷情感地向這位長年「宿敵」致敬，細數兩人15年間在世界舞台上的一次次對決，字裡行間全是敬意與不捨，「我不會隱瞞：我真的不喜歡對上你。」

辛度動情寫道，「這15年來，你一直是那個讓我每次都被逼到極限的對手。」她坦言，自己生涯最重要的兩面獎牌：2016年里約奧運銀牌與2019年世錦賽金牌，都來自與戴資穎那種「漫長又讓人心跳停止的比賽」。兩人曾在里約16強、巴塞爾8強上演經典大戰，「我必須全力以赴，挖出自己最深的能量。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份激烈的競爭，讓辛度「又愛又恨」。她直言，「我不會隱瞞——我真的不喜歡對上妳。」她形容小戴的手腕技術、假動作與冷靜的節奏，讓她必須掏出自己從未想過的極限，「面對妳，改變了我這名運動員。」她笑說，教練都知道他們每次對上小戴前都得做足準備。

兩人從賽場上的宿敵，逐漸成為朋友。辛度寫道，「超越競爭之外，我們建立了更珍貴的東西——一份安靜的友誼、深厚的尊重，還有多年對戰孕育出的羈絆。」她坦言，看著戴資穎退役，就像失去了自己旅程的一部分，「羽球界會懷念妳的魔力，而我也一樣。」

辛度最後送上溫柔祝福，「祝福妳擁有最美麗的第二人生，親愛的小戴。」這位印度名將以真摯文字道出一代對手間最純粹的情感，也映照出戴資穎在羽壇留下的深遠影響。