缺席世界大賽　道奇維西亞愛女不幸過世：我們永遠愛妳

▲維西亞（Alex Vesia）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇左投維西亞（Alex Vesia）在世界大賽期間缺席，引發關注。維西亞與妻子Kayla日前透過Instagram悲痛宣布，他們的第一個孩子、女兒Sterling已於10月26日不幸夭折；這段突如其來的家庭悲劇，讓維西亞無緣出戰上週的世界大賽。

Alex Vesia just shared a message on his Instagram:



Our little angel we love you forever & you're with us always.



Our beautiful daughter went to heaven Sunday October 26th. pic.twitter.com/2MzP1RELfM [廣告]請繼續往下閱讀... November 7, 2025

維西亞夫婦在社群貼文中寫道：「我們的小天使，我們永遠愛妳，妳會一直與我們同在；沒有任何文字能形容我們正在經歷的痛苦，但我們把她放在心裡，珍惜與她共度的每一秒。」

這對夫妻原本預計在道奇季後賽期間迎接愛女出生，卻迎來人生最沉痛的時刻；消息傳出後，道奇全員全力支持維西亞，允許他專心陪伴家人。

世界大賽開打前一天，道奇公開表示維西亞因「極為私人的家庭事務」未隨隊出征，球團不僅未將他列入世界大賽名單，甚至沒有將他放入「家庭緊急醫療名單」，就是為了避免讓他感受到任何「必須回來」的壓力。

HEARTBREAKING: Los Angeles Dodgers pitcher Alex Vesia shared the devastating news that his baby daughter has died. He shared a post on social media alongside a statement that read, in part:



"Our little angel we love you forever & you're with us always. Our beautiful… pic.twitter.com/NvfUrYquXN — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 7, 2025

道奇隊棒球事務總裁弗里蘭（Andrew Friedman）當時說：「這遠比棒球更重要。對我們而言，就是盡我們所能，在力所能及的範圍內百分之百支持他。」

道奇在世界大賽第3戰以特別方式向維西亞致意，包括牛棚的每位後援投手，都在球帽側邊寫上他的背號51號，並持續到整個系列賽結束；多倫多藍鳥隊的牛棚也加入致敬行列，在第六戰與第七戰於帽子上寫上51號，這份暖心舉動讓道奇隊上下深受感動。

維西亞與妻子在聲明中向所有支持者表達感謝：「感謝道奇隊在這段期間的理解與支持。我們的棒球家庭支持著我們，沒有他們，我們走不過來。」

「感謝道奇國度（Dodger Nation）、藍鳥隊組織和所有棒球迷們的愛與支持。我們看到了你們所有的訊息、留言與貼文。這給了我們許多安慰，」這則聲明最後寫道：「我們的小天使，我們永遠愛妳。」