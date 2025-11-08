運動雲

台灣3:1擊敗中國！　U16女排亞錦賽爭隊史首冠

記者葉國吏／綜合報導　

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣U16女排再創佳績！台灣隊於4強賽以3比1擊敗身材高大的中國隊，不僅順利挺進冠軍戰，還突破前一屆季軍成績，將向隊史首座冠軍發起挑戰。

▲▼U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation）

▲U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation，下同）

這支由主攻手陳亭伊領軍的台灣隊，搭配防守核心詹子昀及掌握進攻節奏的舉球員謝晨晞，在本次賽事表現亮眼。分組賽時她們以全勝戰績晉級，並提前鎖定四強資格及2026年U17女排世錦賽門票。昨天對陣衛冕軍日本，台灣隊展現韌性，雖未能逆轉，但也讓對手感受到壓力。

▲▼U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation）

面對平均身高超過180公分的中國女排，台灣隊憑藉靈活的矮小陣容成功逆襲。陳亭伊以全場最高的26分火力帶隊，隊友張芸甄與詹子昀分別貢獻20分及16分，團隊默契成為致勝關鍵。台灣隊善用吊球和移位進攻策略，多次化解中國隊的攔網威脅，最終以25比21、20比25、25比19、25比23拿下勝利。

▲▼U16女排亞錦賽台灣3比1擊敗中國，尋求隊史首冠。（圖／翻攝臉書／AVC - Asian Volleyball Confederation）

總教練侯雅惠接受《中央社》採訪時表示，這次球隊的平均身高雖不占優勢，但快節奏與高度的團隊合作是她們最大的武器。她透露，賽前特地模擬中國隊的攔網特點，並透過細膩的進攻策略迎戰。侯雅惠也鼓勵球員放開心態迎接挑戰，並提醒若冠軍戰再遇日本，減少失誤將是衝擊對手的關鍵。

關鍵字： U16女排亞錦賽

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

