想感受球迷熱情！荘司康誠交流賽來台 讚宋家豪親切、王彥程進步驚人

▲想感受球迷熱情！荘司康誠交流賽來台 讚宋家豪親切、王彥程進步驚人。（圖／記者胡冠辰攝）

▲想感受球迷熱情！荘司康誠交流賽來台 讚宋家豪親切、王彥程進步驚人。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園亞洲職棒交流賽7日在樂天桃園棒球場開打，首次來台的樂天金鷲荘司康誠雖然在交流賽未安排上場，但仍隨隊來台；身為2022選秀第一指名的年輕右投，荘司此行重點鎖定「吸收經驗」，希望透過觀察國際賽氛圍，為未來爭取更多舞台做準備。

「雖然這次比賽可能不會登板，但我希望來感受國際賽的熱情，感受球迷、啦啦隊帶來的球場氣氛。」荘司表示。

荘司已進入樂天金鷲第3年，隊上有兩位台灣選手也成為他的好夥伴，他談到宋家豪時表示，「學長對學弟非常照顧、很親切，是一個很好的大哥。」

至於與同屆的王彥程，他提及：「感情很好，有時候出去買東西會一起逛街。」

荘司也觀察到王彥程今年身材與投球狀態明顯進步，並認為關鍵來自努力與態度，「最主要還是他的努力，在二軍那段時間非常認真練習，也會一起討論投球策略。」

身為樂天金鷲的「速球派潛力股」，荘司康誠本季因傷所困、發展略受影響，球迷期待他成為日本隊未來王牌；對於2026球季，他最後給自己明確目標：「明年的目標是健康地完整出賽一整季，達成規定投球局數。」

關鍵字： 亞洲職棒交流賽樂天金鷲荘司康誠

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

