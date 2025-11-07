運動雲

陳傑憲、戶鄉翔征吐對戰心境　《冠軍之路》明年1月1日上映

▲台灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》將在2026年1月1日上映。（圖／牽猴子提供）

記者游郁香／綜合報導

2026開年最熱血的電影來了！台灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》的首張前導海報及預告，今（7）日正式釋出，並宣布將於2026年1月1日全台盛大上映。《冠軍之路》不只重現台灣奪冠榮耀的關鍵時刻，更是一場屬於全民的信念之戰。

《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權，威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男•以撒克•凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。首張前導海報及正式預告由知名設計師陳世川操刀，這部紀錄片訪談近70位橫跨台、日、美受訪者，累積300小時影像素材。

▲教練王建民、中華職棒會長蔡其昌、教練林岳平開心合影（圖／牽猴子提供）

還記得2024年世界棒球12強賽台灣奪下冠軍的激動瞬間嗎？紀錄片《冠軍之路》誕生於這股全民的熱血與感動中，在沒有申請輔導金、沒有任何補助的情況下，完全由民間企業與全民力量共同完成。影片記錄了台灣棒球堅毅不催的精神，從2013年世界棒球經典賽止步八強的遺憾，到去年被封「史上最爛球隊」，再一路走到奪下冠軍的榮耀時刻，導演龍男•以撒克•凡亞思希望透過這部作品傳達：「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生。」

《冠軍之路》除了收錄曾豪駒總教練率領的教練團、情蒐小組以及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及多位美、日、古巴關鍵球星訪談，團隊更特別飛往日本東京，訪到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。

▲台灣隊長陳傑憲在場上的英姿。（圖／牽猴子提供）

而韓國籍味全龍啦啦隊李多慧也加入受訪行列，台灣的應援團團長小白與啦啦隊員籃籃、峮峮自費前往東京巨蛋應援的珍貴畫面也曝光，峮峮甚至講到激動落淚。透過這些真實訪談，《冠軍之路》讓觀眾看見那些比勝利更動人的瞬間，呼應中華職棒會長蔡其昌曾說過的一句話：「你不能只有在贏的時候才愛他們。」

《冠軍之路》這部片的誕生也是段艱辛之路，由於片中有許多珍貴、不易取得的畫面，終於花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。出品人威剛科技陳立白董事長希望紀錄片能榮耀每一位熱血付出的冠軍球員與教練，「每一張獎牌背後都有一張值得被記住的臉」。在看完《冠軍之路》定剪時盛讚：「超乎預期的好看！」滅火器樂團更特別為電影量身打造主題曲〈今天的我〉，歌曲以熱血搖滾風格唱出每位球員在挫折後重新站起的勇氣。

▲《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》全紀錄電影暨電影書集資計畫已於11月4號在挖貝平台獨家上線，除推出電影交換券與限定周邊，團隊更與知名球評曾文誠及「不運動的運動迷」作家陳祖安攜手打造，由遠流出版的限量精裝《冠軍之路》電影書。電影書以高規格精裝書封搭配精美海報，內容結合球賽精彩看點及球評視角，記錄中華隊從預賽到決賽的9場經典戰役，28名球員、教練團與後援團隊憑藉上下一心的精神最終奪冠的故事，也一窺包含陳傑憲、林家正等人球場內外最真實且動人的面貌。不僅延續了紀錄片的精神，也為每一位熱愛台灣棒球的觀眾留下珍貴紀念。

回饋球迷之餘，本次也規劃「待用票」的方案，提供贊助者以認購票卷的方式提供全台高中、職、國中、小學基層棒球隊報名索票，支持棒壇的明日之星有機會能夠進戲院欣賞紀錄片。《冠軍之路》製作團隊期盼透過這次群眾集資計畫，讓更多人認識這部充滿信念與榮耀的作品，並以實際行動為台灣棒球加油，攜手展望屬於台灣的榮耀未來。詳細資訊請上《冠軍之路：2024世界棒球12強賽臺灣奪冠全紀錄電影 》官方臉書查詢。

