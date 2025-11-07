運動雲

金慧成道奇奪冠返韓突遭「金先生討債」　父親7年風波再成焦點

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨洛杉磯道奇奪冠的韓籍野手金慧成，在返韓受訪時，突然遇到一名要求他「替父親還債」的中年男子，事情在網路上引發熱議。

身為首位奪得世界大賽冠軍的韓籍野手，金慧成返抵韓國仁川國際機場時原本面帶笑容接受採訪，但因該名男子的出現，現場氣氛瞬間改變。這名男子手持一條寫著「某某人去了洛杉磯道奇，父親卻破產」的布條，試圖接近金慧成。

金慧成皺起眉頭說，「請用說的吧，每次都這樣⋯⋯」並補充，「請幫我擋住他，我會專心接受採訪。」接著他請相關人員幫忙，「你看到那個人了嗎？」隨後現場保全人員上前制止該男子，金慧成在之後的採訪中表示，「奪冠的瞬間很難用言語形容，只覺得一直在笑。」

據悉，該男子是韓國球迷間著名的「金先生」，他自2018年起長達7年持續追著金慧成，聲稱金慧成的父親欠他1億韓元，並要求加上利息償還。

金先生過去曾在網路上留言，「因為他父親不還我錢，所以兒子表現不好，把兒子送出去賺錢還債，結果還不還錢，真是厚臉皮。」甚至在球場舉牌寫，「告訴他爸爸還我錢！」

金慧成曾以名譽毀損罪控告金先生，對方也曾被判罰金，但金先生未因此停手，反而製作新的布條，上面寫「父親欠錢、兒子賺錢，全家萬歲」，並繼續在現場抗議。

由於這場爭議已持續多年，金慧成看到這樣的布條時，似乎也表現出習以為常的微笑反應。網路上出現兩極反應，有人認為「若能代父償債事情就結束了」，也有人指出「被這樣糾纏多年，心理上肯定受到傷害」。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇金慧成金先生

【撞擊瞬間】聯結車轉彎機車迎面撞　騎士卡輪下送醫不治

熱門快報

