藍鳥向比薛特提出合格報價　高層喊話留人

記者胡冠辰／綜合報導

世界大賽落幕後，藍鳥休賽季重大動作正式展開。球團7日向球星游擊手比薛特（Bo Bichette） 提出2202.5萬美元的合格報價，宣告新一輪的談判戰即將開始。

根據MLB報導指出，比薛特將會拒絕這份一年合約、選擇進入自由球員市場；他預期將成為今年冬天最受矚目的球員之一，而若他最終轉隊，藍鳥隊可獲得選秀補償，不過對於一支剛打完世界大賽、志在重返榮耀的球隊而言，選秀補償並非優先考量，明星戰力才是關鍵。

比薛特自2016年高中畢業後被藍鳥選中，與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一同被視為球團未來的基石；多年來，他始終公開表達想在多倫多終老的願望，與好友葛雷諾並肩爭冠。

在世界大賽第7戰落敗後，比謝特再次強調他的心意，「我從一開始就說過我想留在這裡。」

然而，如果比薛特真的拒絕合格報價、自由市場大門開啟，這段關係也正式進入現實與情感交織的考驗。

藍鳥高層對此議題展現極高敏感度。總裁暨執行長夏皮羅（Mark Shapiro）與總經理阿特金斯（Ross Atkins） 皆於近日在羅傑斯中心出面說明，但語氣謹慎，既肯定比謝特的重要性，也避免讓外界誤以為已定調未來方向。

夏皮羅說：「他是球團的重要一員，也是我們建立這支球隊的關鍵人物之一，他絕對讓球隊更好。」

比薛特在世界大賽第7戰從大谷翔平手中擊出3分全壘打，那球一度讓全場陷入瘋狂；然而，藍鳥最終仍敗北，使這一刻成為悲壯的傳奇。

這支全壘打本該如同卡特（Joe Carter）1993年再見轟一樣，成為藍鳥史上最偉大的時刻之一；儘管敗仗讓它染上遺憾，但隨著時間過去，它的意義終將被重新定義，成為比薛特十年努力的象徵。

夏皮羅回憶起比謝特與藍鳥的緣分，最後說：「當我回想起他在季後賽那樣的身體狀況仍堅持上場，並為球隊帶來世界大賽的重要時刻，這只是他非凡藍鳥生涯的感嘆號；我還記得他選秀前的試訓，我的兒子在外野接球，他的父親在場上投球，那時他還只是個高中生。」