道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

世界大賽落幕後，洛杉磯道奇奪冠的幕後趣事陸續曝光，其中明年球季結束後將退休的老將游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）近日受訪時，分享了與大谷翔平在G7的有趣互動。

羅哈斯回顧了在世界大賽G7對上多倫多藍鳥的經典勝利，他在比賽中敲出追平全壘打，幫助道奇逼入延長賽。羅哈斯說，「我打出全壘打後，所有人都衝過來在休息區前圍住我，接著輪到翔平上場打擊，結果他打出左外野的高飛球出局，成為該局第2個出局數。」

他接著透露，「等他回來時，我正靠在球棒架旁邊放頭盔，翔平走過來對我說，『米吉你明年不能退休，你要跟我再打10年』我回他說，『翔平，我老了，不知道能不能再打10年啊』。」

現年36歲的羅哈斯，如今已擁有2枚世界大賽冠軍戒指，2次都在道奇奪下，他以球隊領袖氣質成為球迷喜愛的老將之一。然而，今年冬天對他而言至關重要，他剛完成3年合約的最後1年，正式成為2026年的自由球員。

「我明年一定會再跟你一起打。」羅哈斯轉述他對大谷的回答，他也進一步確認了自己的打算，「經歷了這一切之後，很難想像自己明年穿上別隊的球衣，我只想再打1年，所以大家應該能推論出我的想法。」