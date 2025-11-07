運動雲

>

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

MLB於7日公布2025年度「銀棒獎」名單，洛杉磯道奇日本球星大谷翔平再次蟬聯國家聯盟指定打擊銀棒獎，這是他連續第3年、職業生涯第4次奪下該獎項，不僅追平歷史上指定打擊的第二高得獎紀錄，更超越名人堂球星鈴木一朗，成為日本選手史上最多次獲得銀棒獎的球員。

大谷翔平本季在打線中全面爆發，繳出打擊率.282、55支全壘打、102分打點、OPS高達1.014的華麗成績單；55發全壘打不僅刷新道奇隊史紀錄，也讓他成為自貝比魯斯（Babe Ruth）以來，少數能兼具長打與速度的強打者之一。

此外，他的146次得分創下自1900年以來道奇球員的「現代時代」新紀錄，並在20次盜壘中展現敏捷腳程；儘管與費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）爭奪全壘打王與打點王未果，大谷仍憑整體攻擊數據力壓群雄，拿下銀棒獎實至名歸。

自2023年起，大谷翔平已連續3季奪得銀棒獎，成為近年唯一能在不同聯盟皆封王的指定打擊球員（2023於美聯、2024、2025於國聯）；這是他繼2021年首次獲獎後，第四度捧起銀棒獎，追平大聯盟史上指定打擊的第二高紀錄，僅次於紅襪傳奇歐提茲（David Ortiz）的7次。

大谷翔平本次奪下第4座銀棒獎，正式超越傳奇前輩鈴木一朗，登上日本選手在美職史上獲此榮譽最多的寶座；鈴木一朗曾於2001、2007與2009年三度以外野手身分奪下銀棒獎，是日本棒球的象徵人物。

除了大谷翔平蟬聯指定打擊銀棒獎外，本屆國家聯盟的銀棒獎競爭同樣星光熠熠。紐約大都會火力雙星包辦兩項殊榮，一壘手阿隆索（Pete Alonso）以38轟、126分打點、OPS.871的火力輸出，首度贏得銀棒獎，成為繼1984年赫南德茲（Keith Hernandez）後再度為大都會一壘手帶來此榮耀。

外野手索托（Juan Soto）則持續他的傳奇軌跡，43轟、38盜、127保送與OPS .921的全能表現，生涯第6度奪獎，連續6年蟬聯，並已在4支不同球隊（國民、教士、洋基、大都會）都拿下銀棒獎，堪稱「當代最穩定打擊機器」。

聖地牙哥教士馬查多（Manny Machado）再度奪下三壘銀棒獎，這是他生涯第3度、連2年獲獎，成為教士自傳奇球星關恩（Tony Gwynn）以來首位三度封王者。

洛磯隊捕手古德曼（Hunter Goodman）則以31轟、91打點創隊史紀錄，成為洛磯第一位奪下銀棒獎的捕手，寫下球隊歷史新頁。

亞利桑那響尾蛇成為本屆最大贏家，共有三名球員奪獎。二壘手馬提（Ketel Marte）以.283打擊率、28轟、OPS .893蟬聯銀棒獎，連兩年獲獎；游擊手佩爾多莫（Geraldo Perdomo）則從默默無名一躍成為焦點，以20轟、100打點、27盜的全能數據奪得個人生涯首獎；外野手卡羅爾（Corbin Carroll）以31轟、32盜加入「30-30俱樂部」，成為響尾蛇自2018年以來首位奪得銀棒的外野手。

芝加哥小熊外野手塔克（Kyle Tucker）雖因傷缺陣部分賽程，仍以20轟、20盜與.266/.377/.464的攻擊線再度奪獎，這是他3年內第2度獲獎，也是小熊自2002年索沙（Sammy Sosa）後首位外野手得主。

紅雀的「工具人」柏勒森（Alec Burleson）則以.290打擊率、18轟、69打點與OPS .801的穩定輸出，成為國聯第4位獲得「工具人銀棒獎」的球員，延續紅雀打線的傳統實力。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

住一晚4288元！　台籃電豹女推專屬飯店主題房「豹香基地」

住一晚4288元！　台籃電豹女推專屬飯店主題房「豹香基地」

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

麥丁利確定離任藍鳥板凳教練　不排除未來重返洋基

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

「魔球」智囊德波德斯塔將重返大聯盟　傳接掌洛磯棒球事務部門

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉：再硬撐下去只會惡化

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門新聞

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

教士震撼宣布！前牛棚大將史坦曼接掌兵符　3年約成新任總教練

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

2道奇球員異動！

3旗子哥不當控球　大秀超殘暴扣籃

4史坦曼接掌教士兵符

5一度沒人簽　國王衛少23分大三元助勝

最新新聞

1大谷翔平連3年奪銀棒獎！

2道奇球員異動！

3史坦曼接掌教士兵符

4麥丁利確定離任藍鳥板凳教練

5波德斯塔傳接掌洛磯棒球事務部門

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366