大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

MLB於7日公布2025年度「銀棒獎」名單，洛杉磯道奇日本球星大谷翔平再次蟬聯國家聯盟指定打擊銀棒獎，這是他連續第3年、職業生涯第4次奪下該獎項，不僅追平歷史上指定打擊的第二高得獎紀錄，更超越名人堂球星鈴木一朗，成為日本選手史上最多次獲得銀棒獎的球員。

The best of the best in the Senior Circuit!



Here are the 2025 National League Silver Slugger Award winners! pic.twitter.com/aw9aiDgU5j [廣告]請繼續往下閱讀... November 6, 2025

大谷翔平本季在打線中全面爆發，繳出打擊率.282、55支全壘打、102分打點、OPS高達1.014的華麗成績單；55發全壘打不僅刷新道奇隊史紀錄，也讓他成為自貝比魯斯（Babe Ruth）以來，少數能兼具長打與速度的強打者之一。

此外，他的146次得分創下自1900年以來道奇球員的「現代時代」新紀錄，並在20次盜壘中展現敏捷腳程；儘管與費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber）爭奪全壘打王與打點王未果，大谷仍憑整體攻擊數據力壓群雄，拿下銀棒獎實至名歸。

自2023年起，大谷翔平已連續3季奪得銀棒獎，成為近年唯一能在不同聯盟皆封王的指定打擊球員（2023於美聯、2024、2025於國聯）；這是他繼2021年首次獲獎後，第四度捧起銀棒獎，追平大聯盟史上指定打擊的第二高紀錄，僅次於紅襪傳奇歐提茲（David Ortiz）的7次。

大谷翔平本次奪下第4座銀棒獎，正式超越傳奇前輩鈴木一朗，登上日本選手在美職史上獲此榮譽最多的寶座；鈴木一朗曾於2001、2007與2009年三度以外野手身分奪下銀棒獎，是日本棒球的象徵人物。

Shohei Ohtani’s two Silver Slugger-winning seasons with the @Dodgers:



2024: .310 AVG | 54 HR | 130 RBI | *134 R | 59 SB | 1.036 OPS



2025: .282 AVG | 55 HR | 102 RBI | *146 R | 20 SB | 1.014 OPS



*Led MLB pic.twitter.com/byG54pSqLs — MLB Stats (@MLBStats) November 6, 2025

除了大谷翔平蟬聯指定打擊銀棒獎外，本屆國家聯盟的銀棒獎競爭同樣星光熠熠。紐約大都會火力雙星包辦兩項殊榮，一壘手阿隆索（Pete Alonso）以38轟、126分打點、OPS.871的火力輸出，首度贏得銀棒獎，成為繼1984年赫南德茲（Keith Hernandez）後再度為大都會一壘手帶來此榮耀。

外野手索托（Juan Soto）則持續他的傳奇軌跡，43轟、38盜、127保送與OPS .921的全能表現，生涯第6度奪獎，連續6年蟬聯，並已在4支不同球隊（國民、教士、洋基、大都會）都拿下銀棒獎，堪稱「當代最穩定打擊機器」。

Different uniform, same result



Juan Soto is one of two players in MLB history to win 3 consecutive Silver Sluggers with 3 different teams! pic.twitter.com/pcaZIM43Gf — MLB (@MLB) November 6, 2025

聖地牙哥教士馬查多（Manny Machado）再度奪下三壘銀棒獎，這是他生涯第3度、連2年獲獎，成為教士自傳奇球星關恩（Tony Gwynn）以來首位三度封王者。

洛磯隊捕手古德曼（Hunter Goodman）則以31轟、91打點創隊史紀錄，成為洛磯第一位奪下銀棒獎的捕手，寫下球隊歷史新頁。

亞利桑那響尾蛇成為本屆最大贏家，共有三名球員奪獎。二壘手馬提（Ketel Marte）以.283打擊率、28轟、OPS .893蟬聯銀棒獎，連兩年獲獎；游擊手佩爾多莫（Geraldo Perdomo）則從默默無名一躍成為焦點，以20轟、100打點、27盜的全能數據奪得個人生涯首獎；外野手卡羅爾（Corbin Carroll）以31轟、32盜加入「30-30俱樂部」，成為響尾蛇自2018年以來首位奪得銀棒的外野手。

The @Dbacks have three Silver Slugger winners, their most since 2018 (Paul Goldschmidt and David Peralta).



Corbin Carroll:

31 HR | 84 RBI | *17 3B | 32 SB | .884 OPS



Ketel Marte:

.283 AVG | 28 HR | 72 RBI | .893 OPS



Geraldo Perdomo:

.290 AVG | 20 HR | 100 RBI | 33 2B | 27 SB |… pic.twitter.com/XxXHe6zfU5 — MLB Stats (@MLBStats) November 6, 2025

芝加哥小熊外野手塔克（Kyle Tucker）雖因傷缺陣部分賽程，仍以20轟、20盜與.266/.377/.464的攻擊線再度奪獎，這是他3年內第2度獲獎，也是小熊自2002年索沙（Sammy Sosa）後首位外野手得主。

紅雀的「工具人」柏勒森（Alec Burleson）則以.290打擊率、18轟、69打點與OPS .801的穩定輸出，成為國聯第4位獲得「工具人銀棒獎」的球員，延續紅雀打線的傳統實力。