金鷲陽柏翔回台笑說「想吃蚵仔煎」　憶上一軍那天：以為被叫去罵

▲▼樂天金鷲蕭齊。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲樂天金鷲宋家豪、蕭齊與陽柏翔。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／桃園報導

亞洲職棒交流賽11月7日將於樂天桃園棒球場開戰，東北樂天金鷲陣中20歲旅日內野手陽柏翔隨隊回台，是今年名單中討論度最高的台灣球員之一；從去年還在日本獨立聯盟打球，到今年不僅站上一軍，還如願敲出一軍首安，陽柏翔也在6日記者會談及感受。

陽柏翔回顧自己的突破之路，坦言一開始並不順利，「在二軍的時候沒有打得很好，是後面慢慢找回手感，今年比起去年，等級完全不一樣。」

他認為自己的特色不是轟長打，而是守備覆蓋範圍與腳程速度，這兩項優勢是他希望台灣球迷能注意到的地方；「守備跟腳程是我想讓大家看到的優點，打擊我還在磨練，希望可以有好的表現。」

談到被叫上一軍的那天，陽柏翔說仍記憶猶新，「早上8點還在睡覺，結果二軍經理傳訊息叫我8點20去總教練室集合，我以為自己做錯事，結果是告訴我：收行李，準備上去一軍比賽。」

登上一軍後，他在第一個打席就擊出生涯一軍第一支安打，替自己與家人留下難忘的一刻。

陽柏翔接著透露，今年在二軍期間曾向樂天金鷲外野手辰己涼介請教打擊心法，「他說打擊時不要想太多，以自己揮棒為主，能幫助球隊推進，就是好的打擊。」

實行後，他也締造了二軍連續13場敲安的佳績。

這次回台他坦承有點興奮：「從沒有人認識我，到現在慢慢有人會注意到我，希望能展現實力，讓大家知道我也是東北樂天金鷲的一員。」

被問到最想念台灣什麼？他回應「蚵仔煎！飯店附近好像有夜市，今天可能會去。」

最後他也表示，最想見的人是家人，「從今年年初到現在都沒見到我家人，我想把我的首安球帶回去給他們看。」

關鍵字： 亞洲職棒交流賽、陽柏翔

