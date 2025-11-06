蔡其昌再次回應上海兄弟風波　強調棒球象徵國家與人民情感

▲中華職棒頒獎典禮，蔡其昌。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

中國棒球城市聯賽（CPB）日前傳出將於2026年啟動，並有「上海兄弟」隊徽與中職中信兄弟相似，引發球迷熱議；中華職棒會長蔡其昌昨（5）日於頒獎典禮後受訪時強調，相關細節已由中信球團對外說明，聯盟將就整體利益與規範進行研究。

蔡其昌同時指出，對台灣球迷而言，棒球是「國球」，象徵國家與人民的情感，「對棒球的傷害等於傷害台灣人民的感情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於聯盟的立場，蔡其昌強調，會從整體出發評估是否涉及利益衝突或違反聯盟規定，「聯盟還有五個球團，要顧及整體利益與規範一致性。」

面對CPB名稱與中華職棒（CPBL）過於接近，引起部分球迷焦慮，蔡其昌回應：「會長其實是個沒有薪水的職務，任期到2027年，我遲早會離開；聯盟是6家公司組成，公司要改名是股東的事。」

他指出，過去數年聯盟持續在國際推廣「CPBL（Taiwan）」的識別，希望強化台灣棒球品牌在海外的辨識度，「棒球是國球，它象徵國家，也象徵中華民國，稱為國球就是因為國人特別在乎。」

蔡其昌強調，任何對棒球的傷害都等同於傷害台灣人民的情感，「所以這個議題會讓球迷很關注、很敏感。」

談及中國介入棒壇的潛在影響，蔡其昌坦言，目前中國棒球的國際聲量仍小，但不排除未來可能對台灣棒球環境造成變化；他以球迷角度出發說：「我卸任後也是球迷，我希望進場時可以拿國旗加油，如果哪一天這件事發生變化，值得我們關注與追蹤。」

他認為，各國都能發展自己的職棒聯賽，關鍵在於台灣要團結、自我精進，「這樣才能與全球競爭，」蔡其昌最後強調，「我這些說法其實都在社群貼文講過，今天只是更詳細的向大家說明。」