水手季後英雄波蘭柯拒絕選擇權成自由球員　球團盼續留穩內野

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／路透）

▲波蘭柯（Jorge Polanco）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手6日宣布，32歲的二壘手暨指定打擊波蘭柯（Jorge Polanco）拒絕2026年價值600萬美元的自動生效球員選擇權，選擇投入自由球員市場；不過，球團對這位在今年季後賽打出關鍵表現的老將，仍有強烈續留意願。

波瀾柯原本在2024年因左膝髕骨肌腱修復手術導致傷勢反覆，整季受到膝蓋與腿後肌困擾；不過他在2025年展現驚人回春，從春訓開始被小心調整出賽節奏，季中又克服右腹斜肌拉傷，最終穩定扛起指定打擊的重任，全季未進入傷兵名單。

例行賽期間，波瀾柯以26支全壘打締造自2021年後新高，另在季後賽再補上4轟，幫助水手一路挺進美聯冠軍戰；整季他交出打擊率.265、上壘率.326、長打率.495、78分打點的成績，OPS達.821，三振率僅 15.6%，是2024年的一半，展現穩健打擊與經驗價值。憑藉這份火力，他同時入圍今年的銀棒獎二壘手名單。

隨著波蘭柯、蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）、奈勒（Josh Naylor）與賈佛（Mitch Garver）等主力打者一同成為自由球員，水手的內野陣容頓時出現空缺；目前陣中僅有游擊手克勞佛（J.P. Crawford）穩定位子，他正進入5年5100萬美元合約的最後一年。

球團內部仍有幾位新秀備受期待。去年升上大聯盟的二壘手楊恩（Cole Young）展現潛力但季末低迷，而同為內野手的布利斯（Ryan Bliss）將在春訓前完全康復；若波蘭柯願意回鍋，將能在年輕球員成長期間扮演穩定的橋樑角色。

在三壘方面，威廉森（Ben Williamson）的防守表現優異，但打擊尚待提升；頭號新秀愛默生（Colt Emerson）可能於2026年中登上大聯盟，但短期內仍以培養為主。

水手最大疑問仍在一壘位置。奈勒是最合乎邏輯的補強人選，但預估市場價碼將達每年2000萬美元、4至5年長約，勢必吸引多支大市場球隊競逐。

據球團營運總裁透露，球隊今冬有約3000至3500萬美元薪資空間可用，足以操作多筆補強案；然而，若同時想留下波蘭柯與奈勒，水手隊將面臨資金與策略上的取捨。

【自己走去洗澡的狗】賣力爬階梯就定位超可愛XD

