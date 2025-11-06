運動雲

夢想家主場開胡！林俊吉串聯攻勢　湯普金斯關鍵罰球險退攻城獅

▲▼夢想家湯普金斯、林俊吉。（圖／夢想家提供）

▲夢想家林俊吉。（圖／夢想家提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家5日晚間在臺中洲際迷你蛋主場迎戰新竹御嵿攻城獅。球團本週攜手 MIZUNO TAIWAN，正式推出林俊吉首雙個人簽名球鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」深受球迷喜愛。賽事部分，雙方一開始展現高強度攻防對手激戰，半場結束雙方平手。下半場林俊吉帶動進攻節奏，湯普金斯關鍵時刻罰球建功，最終夢想家以 82：81 奪下本季主場首勝。

夢想家本場比賽洋將湯普金斯首度登錄先發，同時李德威也以先發上陣，開賽湯普金斯就以一記三分外線為比賽開張，隨後雙方都展現出防守強度，忻沃克單節攻下7分，攻城獅微幅領先。次節開局雙方節奏加快，夢想家將比分拉近，迫使對手喊出暫停。暫停過後，攻城獅持續施壓，末段夢想家展現韌性，連續攻勢追回分差，最後以 40：40 結束上半場。

下半場開打後，雙方一路緊咬，場上進入白熱化。第三節中段，夢想家在暫停回來後，霍爾曼命中外線，將比數追至 50：56，隨後忻沃克跳出投進三分、恩尼斯也跟上，夢想家將比分逼近，在第三節最後讀秒階段，林俊吉在外線出手命中壓哨三分，幫助夢想家追平比分。

▲▼夢想家湯普金斯、林俊吉。（圖／夢想家提供）

▲夢想家湯普金斯。（圖／夢想家提供）

末節，林俊吉持續發揮串聯球隊，將比分擴大到14分差，攻城獅改變防守策略，限制夢想家進攻，夢想家陷入進攻亂流，比賽最後先是攻城獅劉承勳切入追平比分，隨後夢想家邊線發球執行最後一擊，洋將湯普金斯接球後遭到犯規，兩罰一中，終場夢想家就以一分之差82：81取得本季主場首勝。

總教練簡浩賽後坦言，對手改守區域時，確實讓球隊的進攻節奏受到影響，「後續會針對這部分再去修正，讓球員在不同戰術下都能維持穩定表現。」林俊吉也分享：「在場下有發現節奏變慢，利用自己的優勢打快攻讓自己得分或製造機會給隊友」忻沃克則表示：「我有把自己的角色扮演好，今天很開心我都有執行到。」

此役多位球員表現亮眼，霍爾曼攻下18 分、9 籃板；湯普金斯 17 分、12 籃板；忻沃克13 分，外線命中率高達 6 成；恩尼斯11分、10籃板、4助攻；林俊吉10 分、2籃板、2助攻、1抄截。

▲▼夢想家湯普金斯、林俊吉。（圖／夢想家提供）

▲夢想家林俊吉。（圖／夢想家提供）

