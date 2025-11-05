運動雲

>

威能帝奪雙料MVP！感言動人謝隊友　黃子鵬隔空「示愛」成亮點

▲威能帝奪雙料MVP！感言動人謝隊友　黃子鵬隔空「示愛」成亮點。（圖／記者胡冠辰攝）

▲威能帝奪雙料MVP！感言動人謝隊友　黃子鵬隔空「示愛」成亮點。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒36年頒獎典禮今（5日）於高雄萬豪酒店登場，樂天桃猿強投威能帝不負球迷期待，橫掃「年度最有價值球員（MVP）」與「台灣大賽MVP」兩大獎項，成為史上第4位締造「雙料MVP」的球員；這位洋投不僅以壓倒性數據稱霸投手榜，更以誠懇的感言與感性花絮，讓全場動容。

威能帝本季先發26場，投出170局狂飆168次三振，繳出15勝2敗、防禦率2.01、每局被上壘率僅0.91的精湛成績，不僅勇奪勝投王與三振王，也是樂天桃猿奪下總冠軍的重要功臣；他繼1996年郭進興、2015年林智勝、2018年陳俊秀後，成為史上第4位包辦年度與台灣大賽MVP的選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得獎後，威能帝透過錄影致詞表達滿滿情感，他表示：「我真的無法用言語形容，今年經歷了太多感動，而此刻我心裡更是滿滿激動；我真的很感謝上帝，也再次謝謝我的家人、每一位教練與隊友，這不只是我個人的成就，也是全隊共同努力的成果。對我來說，這一切真的非常美好，是我永遠不會忘記的回憶。謝謝大家對我的支持與信任，衷心感謝每一位。」

由於威能帝已經回國無法出席，桃猿隊友黃子鵬代領獎項，頒獎前黃子鵬特別透過鏡頭「傳情」：「他現在本人應該正在看YouTube，我想藉由這個機會跟他說幾句話，Hola mi hermano, buenos días（嗨，我的兄弟，早安）。」

他接著笑著說：「不管你最後有沒有得獎，我們都以你為傲，我們都很愛你；而且你是最棒的！恭喜你，很想你，也很愛你，謝謝。」這段幽默又溫馨的「隔空告白」瞬間成為頒獎典禮花絮焦點，現場掌聲與笑聲不斷。

關鍵字： 中華職棒頒獎典禮威能帝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

二軍地獄級宿舍！領隊已赴現場確認「談超過一小時」　選手聲音虛心接受

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

【鬼切上路】桃園堆高機突鬼切！ 騎士閃不過撞牙叉彈飛慘摔

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

蔡其昌頒獎典禮驚喜揭3大改革：你們那個抱怨我都知道！明年不會了

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3蔡其昌揭3改革：明年TrackMan啟用

4中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

5上海兄弟太象了！中信、會長發聲

最新新聞

1陳晨威：打不好會被說「沒有的」

2黃子鵬隔空「示愛」威能帝成亮點

3威能帝年度MVP！包辦總冠軍MVP寫紀錄

4林詩翔締史無前例紀錄又點名TAKAO！

5張閔勛獲獎數度哽咽：我想謝謝我自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【神明也遭殃？】媽祖像黃金、珊瑚被偷光 進安宮損失恐逾3千萬！

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

【美國重大空難】UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！

當你直播連線到始源 但0人相信你...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366