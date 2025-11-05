▲威能帝奪雙料MVP！感言動人謝隊友 黃子鵬隔空「示愛」成亮點。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒36年頒獎典禮今（5日）於高雄萬豪酒店登場，樂天桃猿強投威能帝不負球迷期待，橫掃「年度最有價值球員（MVP）」與「台灣大賽MVP」兩大獎項，成為史上第4位締造「雙料MVP」的球員；這位洋投不僅以壓倒性數據稱霸投手榜，更以誠懇的感言與感性花絮，讓全場動容。

威能帝本季先發26場，投出170局狂飆168次三振，繳出15勝2敗、防禦率2.01、每局被上壘率僅0.91的精湛成績，不僅勇奪勝投王與三振王，也是樂天桃猿奪下總冠軍的重要功臣；他繼1996年郭進興、2015年林智勝、2018年陳俊秀後，成為史上第4位包辦年度與台灣大賽MVP的選手。

得獎後，威能帝透過錄影致詞表達滿滿情感，他表示：「我真的無法用言語形容，今年經歷了太多感動，而此刻我心裡更是滿滿激動；我真的很感謝上帝，也再次謝謝我的家人、每一位教練與隊友，這不只是我個人的成就，也是全隊共同努力的成果。對我來說，這一切真的非常美好，是我永遠不會忘記的回憶。謝謝大家對我的支持與信任，衷心感謝每一位。」

由於威能帝已經回國無法出席，桃猿隊友黃子鵬代領獎項，頒獎前黃子鵬特別透過鏡頭「傳情」：「他現在本人應該正在看YouTube，我想藉由這個機會跟他說幾句話，Hola mi hermano, buenos días（嗨，我的兄弟，早安）。」

他接著笑著說：「不管你最後有沒有得獎，我們都以你為傲，我們都很愛你；而且你是最棒的！恭喜你，很想你，也很愛你，謝謝。」這段幽默又溫馨的「隔空告白」瞬間成為頒獎典禮花絮焦點，現場掌聲與笑聲不斷。