從看不到光到站上舞台！　張閔勛數度哽咽：我想謝謝我自己

▲張閔勛。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者胡冠辰／高雄報導

2025年度頒獎典禮上，樂天桃猿張閔勛站上舞台領獎時，數度哽咽，談起自己從低潮走出的過程，他將這一年形容為「重新找回自己的旅程」。

「在我最無助的時候，是他們陪我走出來，」張閔勛先向已將到味全的前捕手教練劉家豪、以及一軍捕手教練許躍騰、小胖學長林泓育致謝，「他們犧牲很多，花了很多時間在我身上，我都放在心裡。」

談到球迷時，他深吸一口氣，情緒再次翻上來，「最後我要感謝最愛我的球迷朋友，10號隊友。」

「儘管我拿到這個獎，還是有很多質疑、很多聲音，」他停頓了幾秒，抬頭、堅定的說，「但也因為你們的鼓勵，才有現在的我。我會繼續堅持自己，秉持自己的信念。你們的支持永遠是我最珍貴的力量。」

他接著把話留給自己，「最後的最後，我想謝謝我自己，」張閔勛哽咽地說，「在看不到光、沒有目標的日子，我還是選擇努力走下去，才能完成今年的很多第一次；很多人說十年磨一劍，但對我不是，不管五年、七年、十年——只要你還在這個舞台，你就不要放棄。只要你肯努力，你就一定有機會。」

張閔勛今年在95場出賽中，打出89支安打、4轟、34分打點，多項數據寫下生涯新高，他也喊出下一季目標，「人家說說出來會被嘲笑的夢想才值得實現。明年，我要挑戰金手套。這是我對自己的期許，也是我努力的目標。」

