從邊緣到榮耀！李吳永勤奪最佳進步獎　謝妻「地下投手教練」惹笑全場

▲李吳永勤。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒36年年度頒獎典禮今（5日）晚間在高雄萬豪酒店登場，「最佳進步獎」由富邦悍將投手李吳永勤奪下，這位昔日中信兄弟球員，憑著堅持與努力，寫下職棒生涯最亮眼的一年；他在台上感性致詞，感謝兩支球團的栽培，媒體聯訪時也特別向辛苦支持自己的太太告白。

李吳永勤今年轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，整季出賽56場、投42.1局，送出31次三振，自責分率2.76，拿下2勝4敗與15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

「一開始只覺得入圍而已，不可能會是我，」他在台上表示，「今天能得到這個獎項，不是靠自己得來的；要感謝富邦教練團對我的信任，感謝隊友們為我守下的每一個play、攻下的每一分。」

談到過去8、9年效力中信兄弟的歲月，李吳永勤語氣充滿感恩：「能站在這個舞台，得到這個獎項，要感謝中信16年到24年的栽培與照顧；雖然我在那邊沒用好成績回報，但他們教給我的技術與經驗，讓我朝著成功的方向勇往直前，這些養分我會永遠記在心裡。」

他提到，自己在中信離開時並不在60人名單中，是富邦願意給予他新舞台：「富邦讓我起死回生，延續下去我的職業生涯；來到這個新的環境，才有機會角逐、甚至得到這個獎項，非常感謝富邦球團。」

致詞最後，李吳永勤特別將最深的感謝獻給太太。由於眷屬無法入場，他笑說太太只能帶著孩子在隔壁商場逛街，「我想對她說，這些年辛苦妳了，沒有妳就沒有現在的我。」

他感性提到，過去幾年在一、二軍間起伏，心情難免受影響，但太太總在身邊陪伴、開導，「她有時也會罵我『你剛剛是在投什麼？』，我就回她：妳很像我地下投手教練。」

他也感謝太太多年來一肩扛起家庭與育兒責任：「我們球員沒辦法像上班族那樣常常陪伴家人，她照顧小孩真的很辛苦。我想告訴她：老婆，我愛妳，我做到了。」

受訪時回憶得獎瞬間，他笑說其實差點落淚：「當下真的很想哭，但我逼自己忍住，因為今天難得穿得這麼帥，」他也特別感謝投票的媒體記者，「職棒快十年了，今年終於有好的收穫，真的很感動。」

談到過去在兄弟二軍長時間等待機會，他坦言那段時間雖然辛苦，卻學到很多：「我常在場上怒吼，想感染隊友，也從教練那邊學到很多球場上的知識，只是沒把握住機會。」

他也給仍在奮鬥的球員一句話：「如果你真的熱愛棒球，不要因為一時沒有結果就放棄。能幫你的人很多，但最重要的是你自己要堅持。只要不放棄，最後一定會有收穫。」

拿下「最佳進步獎」，是否意味夢想實現？李吳永勤搖頭說：「還沒。這個獎像是肯定我自己——我曾是不被看好的選手，但今年站穩了。接下來我還想挑戰中繼王，不急，會一步步前進。」

對於球迷替他取的綽號「全勤」或「猛勤」，他最後回應：「聽到時先笑，雖然不知道是不是真的全勤，但我就是希望為球隊貢獻，不會去計較丟幾局；這綽號代表我的表現被看到，對我來說很重要。」