棒球永遠學不完！江坤宇寫6連霸傳奇　談目標：比去年的自己更好

記者胡冠辰／高雄報導

中華職棒頒獎典禮今（5日）晚間於高雄萬豪酒店登場，中信兄弟游擊手江坤宇以滿分230分蟬聯金手套獎，創下史上前所未見的6連霸紀錄，同時連5年包辦「金手套＋最佳9人」雙料榮譽，成為中職游擊守備的象徵級人物。

對於再度奪獎，江坤宇提及：「我覺得還有很多地方要學習，會繼續努力。」

江坤宇今年在守備端依舊穩定，484次守備機會僅出現5次失誤，守備率高達0.990，展現教科書般的穩定度；他同時在打擊方面保持優異火力，雙線表現俱佳。

被問到如何在攻守間兼顧，他表示：「兩個都很難，所以我會把它分開；打擊就是打擊、守備就是守備，不讓一邊影響另一邊，棒球有太多東西要學，永遠學不完，我會繼續找不同的解答。」

▲中華職棒頒獎典禮,江坤宇。（圖／記者胡冠辰攝）

回顧台灣大賽未能奪冠，江坤宇坦言一度低落，但他很快調整心情：「球隊沒拿下勝利，當然會失落；不過樂天打得很好，我們必須承認對方更強，恭喜他們，我們會檢討、沉澱，準備明年再挑戰。」

他也透露，球季結束後先讓自己短暫休息：「這段時間讓自己安靜一下，整理心情，之後再開始訓練，繼續往前。」

今年再度以滿分蟬聯金手套，江坤宇寫下前無古人的紀錄，但他並未因此自滿：「不會去想要堆紀錄到別人望不到背影的程度，最重要的是身體健康，整季打完才能回顧成績；紀錄是一步一步累積的，先把眼前的事情做好，後面就順其自然。」

被問及明年的目標，他說：「我的目標永遠是比去年的自己更好，不會鬆懈。」

除了金手套與最佳9人外，江坤宇也獲選年度美技獎，以一記反手滑接、起身傳一壘的完美防守獲得球迷票選肯定。

談到這次入選，他笑說：「其實還有很多球我都覺得不錯，每一球都有不同的背景和意義；謝謝球迷投票，讓這個 play 被看見。」

▲中華職棒頒獎典禮,江坤宇。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中華職棒頒獎典禮,江坤宇。（圖／記者胡冠辰攝）

關鍵字： 中華職棒頒獎典禮中信兄弟江坤宇影音

﻿

