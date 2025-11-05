運動雲

工會已關注桃猿食宿爭議！吉力吉撈看照片也嚇到　小聯盟都沒這麼差

▲▼ 吉力吉撈・鞏冠 。（圖／胡冠辰攝）

▲ 吉力吉撈・鞏冠 。（圖／胡冠辰攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿奪下本季總冠軍後，球隊正沉浸在封王氛圍中，但二軍宿舍環境再度成為外界討論焦點。球員工會理事長、味全龍捕手吉力吉撈・鞏冠今（5）日出席頒獎典禮時被問及此事表示，工會已開始討論相關內容，會再與球團深入溝通，「球員最希望的是能在不受干擾的狀況下專心打球。」

吉力吉撈提到，自己看到照片時確實感到驚訝，「環境、設備、安全等細節，其實不只是球員本人會在意，家人和眷屬也會看。」

他表示，目前工會已經先行交流意見，但還沒有定案，接下來會依程序與球團討論。他認為，中職整體環境比過去進步許多，但仍有空間提升，「像日本、美國對選手照顧都有成熟制度，我們可以慢慢往更高標準邁進。」

談到味全龍的宿舍配置，吉力吉撈表示，「我們隊有管理人員協助控管進出，這對球員安全很重要。飲食和住宿方面，球團也有投入心力。」

吉力吉撈過去曾旅美打球，對小聯盟「辛苦生活」並不陌生，但談到是否和桃猿二軍同樣情況時，他幾乎沒多想就搖頭：「沒有。」

他說，小聯盟雖然資源有限，但球團至少會把基本居住品質做好，「像我在印地安人的時候，宿舍是球隊自己蓋的，裝潢遠遠超過（樂天桃猿）......。」

桃猿本季曾因伙食議題引起外界關注，封王後又遭爆出宿舍問題，讓話題再度延燒。吉力吉撈表示，每位球員看到相關新聞都不會感到開心，「大家都希望職業環境是能讓人安心的，這樣我們才能專心在比賽上。」

他強調，工會會繼續扮演協調角色，希望讓聯盟與球團在球員照顧方面持續提升，「目的是讓環境更好，而不是製造對立。」

