陳傑憲休季感受到「原來累了」　有意再戰經典賽：心裡一定是想打

▲▼ 陳傑憲 。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者蘇嘉偉攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅外野手陳傑憲今年出席頒獎典禮，回顧這一年的旅程，他坦言，這確實是一個「漫長而充實的球季」。自去年隨中華隊奪下世界冠軍返台後，他便持續接下代言、同步進行訓練，接著提早投入經典賽資格賽備戰，再一路銜接中職賽季。直到球季結束、終於放慢腳步，他才真正感受到累積的疲憊。

「人在忙的時候不會感覺到累，放鬆下來才會發現，原來自己累了。」他說，多虧這兩周的休息時間，讓身體和心靈都終於得到調整。

儘管本季成績不如以往亮眼，但陳傑憲把感謝放在最前，「不只中職選手，這次中華隊代表一起努力，讓球迷回到了球場。從熱身賽到球季，我想大家都看得到球迷人數變多。我很感恩球迷願意相信我們、支持我們、來看我們打球。」

目前休季，他先讓因傷接受治療的手腕好好修復，並已重新啟動重量訓練，他表示接下來目標是先把身體打底、增加肌力，12月則會開始技術訓練，調整回比賽狀態，為新球季做準備。

至於外界關心的2025年WBC經典賽是否參戰，陳傑憲給出的答案是「有心，但要看身體狀況」。

他說，「名單還沒出來嘛。如果有在名單內，我心態一定是想打的。但現在還沒開始技術訓練，我沒辦法保證身體能不能負荷。但心裡當然很希望參與這麼重大的賽事，但要等身體準備好了才能確認，現在真的不敢保證。」

「希望身體趕快調回來，面對明年球季。」陳傑憲表示。

