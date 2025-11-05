運動雲

>

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

▲▼林岱安。（圖／統一獅提供）

▲林岱安。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅主戰捕手林岱安今日正式行使自由球員（FA）權利，為樂天桃猿黃子鵬後第二位投入FA球員。據了解，在尚未申請FA之前，傳出至少3隊有意出手搶人。經紀公司秉初強調，林岱安行使FA其一目的是盼活化制度，讓FA制度能夠持續良性運作。

林岱安曾兩度獲得捕手金手套（2019、2021），並在2021年拿下最佳十人獎，是獅隊重要的捕手戰力，本季月薪為36萬元，在隊上屬於A級自由球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依中職自由球員制度，A級球員補償機制如下：

方案一： 年薪125%全額轉隊費 　→ 以林岱安年薪432萬元計算，補償金約 540萬元
方案二： 年薪75% + 一名25人名單外球員 　→ 約 324萬元 + 球員

獅隊領隊蘇泰安日前表示，球團已與經紀團隊展開協商，「新合約已在討論中」。

秉初經紀代表林世民表示，林岱安與母球隊密集溝通，「雙方已經聊了2次，基本上沒有遇到太大困難，只是對岱安來說，能夠執行FA是一份榮耀，也是完成打職棒的一個目標，」他希望藉此持續讓FA制度正常運轉，「畢竟能夠拿到這個資格相當不容易，是一種肯定，所以希望能以身作則去執行。」

林岱安雖屬A級身價，但轉隊費補償並不高，預料會吸引複數球隊出手網羅。據悉，至少3隊有興趣。不過林世民表示，「因為剛丟FA，其實還沒有其他球隊接觸，這段時間都是以和母隊溝通為主。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

上海兄弟隊徽太「象」了！中信：侵權必究　蔡其昌發聲守護台灣棒球

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

二軍宿舍地獄級...球迷灌爆樂天社長貼文：自己來住看看

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

大谷翔平愛妻真美子用「舊iPhone」登熱搜　球迷讚：更喜歡她了

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

熱門新聞

亞洲棒球大爆發？周思齊曝泰國來台移訓、中國職棒即將啟動

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

隊徽神似中信兄弟、台北101入宣傳圖　CPB棒球聯賽未開打先惹議

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

球迷舉牌「大谷娶我媽」 真美子反應太可愛！翔平笑到停不下來

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1泰國隊來台移訓、中國職業聯賽重啟

2勝利之球呢？弗里曼親手交給他

3中國職棒將啟動！上海兄弟隊徽惹議

4林安可缺席中職頒獎典禮

5球迷舉牌大谷娶我媽！翔平夫婦笑死

最新新聞

1蘇智傑也確定行使FA！獅提出複數年合約盼續留

2曾雅妮才奪冠卻宣布退賽　發聲明致歉

3林岱安宣告行使FA　至少3隊開搶

4上海兄弟太象了！中信、會長發聲

5中國職棒開打驚見「上海兄弟」　蔡其昌要請中信球團說明

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【藥頭落網】9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！　富家女留學返台淪「上流藥頭」

當你直播連線到始源 但0人相信你...

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366