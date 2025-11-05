林岱安宣告行使FA！全額補償隊僅540萬　傳至少3隊有意搶人

▲林岱安。（圖／統一獅提供）



記者王真魚／綜合報導

統一獅主戰捕手林岱安今日正式行使自由球員（FA）權利，為樂天桃猿黃子鵬後第二位投入FA球員。據了解，在尚未申請FA之前，傳出至少3隊有意出手搶人。經紀公司秉初強調，林岱安行使FA其一目的是盼活化制度，讓FA制度能夠持續良性運作。

林岱安曾兩度獲得捕手金手套（2019、2021），並在2021年拿下最佳十人獎，是獅隊重要的捕手戰力，本季月薪為36萬元，在隊上屬於A級自由球員。

依中職自由球員制度，A級球員補償機制如下：

方案一： 年薪125%全額轉隊費 → 以林岱安年薪432萬元計算，補償金約 540萬元

方案二： 年薪75% + 一名25人名單外球員 → 約 324萬元 + 球員

獅隊領隊蘇泰安日前表示，球團已與經紀團隊展開協商，「新合約已在討論中」。

秉初經紀代表林世民表示，林岱安與母球隊密集溝通，「雙方已經聊了2次，基本上沒有遇到太大困難，只是對岱安來說，能夠執行FA是一份榮耀，也是完成打職棒的一個目標，」他希望藉此持續讓FA制度正常運轉，「畢竟能夠拿到這個資格相當不容易，是一種肯定，所以希望能以身作則去執行。」

林岱安雖屬A級身價，但轉隊費補償並不高，預料會吸引複數球隊出手網羅。據悉，至少3隊有興趣。不過林世民表示，「因為剛丟FA，其實還沒有其他球隊接觸，這段時間都是以和母隊溝通為主。」