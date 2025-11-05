運動雲

珍貴「勝利之球」在哪？弗里曼親揭去向：他值得擁有

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第7戰延長11局決勝，道奇完成二連霸。封王遊行後，弗里曼（Freddie Freeman）透露那顆「勝利之球」的去向。他在香檳慶祝前親手交給總教練羅伯斯（Dave Roberts），「沒有人比他更值得擁有這顆球」。

命運的第7戰，道奇在11局下半1出局、一三壘有跑者的情況下領先1分，由連兩天登板的山本由伸投球，讓藍鳥隊的卡克（Alejandro Kirk）擊出游擊方向的雙殺打。 游擊手貝茲（Mookie Betts）接球後傳向一壘，弗里曼接殺出局，道奇確定二連霸封王。

然而，當弗里曼走向慶祝人群時，被拍到一邊按著褲子口袋、一邊神情緊張的模樣，似乎擔心那顆「勝利之球」不見。 在X（前Twitter）上的日本球迷間，也出現「他表情怪怪的」「是不是把球掉了？」「看起來就像是掉了錢包的人ww」等留言，引發「球弄丟疑雲」。

不過事後證實，他其實好好地把球放在口袋裡。 MLB官方X帳號於日本時間4日公開了一段影片，弗里曼親自說明那顆球的下落。

弗里曼說，「香檳慶祝開始前，我在『Doc』（羅伯斯）辦公室裡等著，把球交給他後擁抱了一下。我告訴他，『沒有人比你更配擁有這顆球。』所以現在這顆球在羅伯斯手裡。」

▲「他太不可思議了」　佛里曼（Freddie Freeman）讚大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗里曼（Freddie Freeman）讚大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

