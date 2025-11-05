運動雲

太巧了吧！林安可也缺席頒獎典禮　中職年度MVP陷「無人親領」　

▲林安可、林岳平、陳傑憲。（圖／統一獅提供）

▲林安可。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中華職棒頒獎典禮將於今（5日）晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場，這也是睽違30年再度於高雄舉行頒獎典禮；本屆最具話題的年度MVP獎項，將成為「無人親自領獎」的一年，猿隊王牌威能帝與黃衫軍洋投羅戈已先行返國，而統一獅外野手林安可則透過球團表達無法出席，確定由他人代為領獎。

林安可3日正式行使旅外球員權利，繼味全龍徐若熙之後，成為本季第2位申請旅外的球員；統一獅球團表示，曾向他提出提前換約的建議，但林安可仍希望把握機會，挑戰旅外夢想。

林安可今年初才與獅隊簽下3年複數年約，合約內容包括2025年月薪56萬元、2026年月薪60萬元、2027年月薪64萬元，三年期間薪資共增幅約21.7%，合約總值約2160萬元。

林安可例行賽出賽90場繳出打擊三圍0.318／0.397／0.603，擊出105支安打包括23支全壘打、挹注73分打點的亮眼成績，攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力；季後挑戰賽他曾在威能帝手中夯出單場雙響砲，無奈獅隊最終遭樂天桃猿3連勝翻盤，未能進入台灣大賽。

桃猿王牌威能帝，今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，他才剛奪下台灣大賽MVP，是猿隊挺進季後賽以及奪冠的重要功臣。

中信兄弟羅戈本季25場先發，其中17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。

