達比修有右肘再動刀！明年球季報銷 力拚2027年歸隊

聖地牙哥教士隊投手達比修有在個人Instagram上透露，他已於10月29日接受右肘手術。 這位明年8月即將滿40歲的右投表示，.2026年將無法登板投球。我會努力復健，希望能早日再次開心地投球。」

球團也在同日對外宣布手術消息，「達比修於10月29日在美國德州阿靈頓，由醫師邁斯特（Keith Meister）執刀，進行右肘內側副韌帶（UCL）與屈肌腱的修復手術，採用『內側支撐帶（Internal Brace）』方式。恢復期預估需12至15個月，預計將缺席整個下賽季。」

這是達比修生涯第二次接受右肘韌帶修復手術，上一次是在2015年3月。 本季是他的大聯盟第14年，但因右肘發炎長期缺賽。7月30日對大都會之戰才拿下本季首勝，並以日美通算204勝創下日本投手最多勝紀錄。整季共出賽15場、投72局，戰績5勝5敗、防禦率5.38。

他的大聯盟生涯累積297場登板、115勝93敗、防禦率3.65。

達比修在2023年球季開打前與球團簽下6年總額1億800萬美元的延長合約。達比修在2023年球季開打前，與教士隊完成6年總額1億800萬美元（約新台幣166億元）的續約。 經歷手術與長期復健後，他將以這份合約的第5年——2027年——作為重返投手丘的目標。