歡迎！衛斯布魯克重返丹佛主場　金塊球迷起立鼓掌致敬

▲▼國王衛斯布魯克。（圖／路透）

▲衛斯布魯克重返丹佛主場。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

沙加緬度國王今（4）日前往丹佛與金塊交手，這也是「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）轉隊後首度回到老東家主場，儘管他只在丹佛效力1季，球迷依然報以熱烈掌聲，金塊球團也播放致敬影片，全場觀眾起立鼓掌，歡迎這位舊將重返主場。

金塊未在2025-26賽季續留衛少，但他對2024-25球季的貢獻極為重要，當時的金塊普遍被認為陣容深度不足，衛少該賽季承擔多角色，彌補輪換戰力的缺口，受到球迷好評。

衛少去年不論是擔任替補第6人還是臨時先發，都曾留下許多難忘時刻，其中包括在季後賽對陣洛杉磯快艇時，成功防守哈登（James Harden）的關鍵一球。

衛少今日身披國王戰袍，再度踏上丹佛高原，依舊展現好實力，面對老東家繳出26分、12籃板、6助攻的全能成績。

