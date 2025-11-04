柯蕭封王遊行哽咽告別：沒有比這更好的結局　18年傳奇落幕

▲柯蕭（Clayton Kershaw）在封王典禮上語帶哽咽，向球迷揮手致意，感性表示：「沒有比這更完美的結束了。」（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在洛杉磯舉行世界大賽二連霸封王遊行。在道奇效力18年、累積223勝的老將柯蕭（Clayton Kershaw），已於本季結束後宣布退休。這一天，成了他最後一次以球員身分站在道奇球場。

當柯蕭登上舞台、接過麥克風發表感言時，語帶哽咽地向球迷致謝，「我已經說不出話來，這真的是無比特別的一天。今天是我最後一次在球迷面前發言，能夠親口告訴你們——你們對我和我的家人有多重要，這座球場對我們而言有多特別——這一切意義非凡。」

看到遊行盛況時，他也感動表示，「感覺整座城市都湧上街頭，好像有上百萬人在慶祝。看到這麼多球迷，我再次感受到這座城市對道奇的愛，這不只是球員的榮耀，更代表這支球隊的精神。能成為其中一員、再次把冠軍帶回來，真的是莫大的榮幸。」

現場「Kershaw！Kershaw！」的呼喊聲久久不散，柯蕭深吸一口氣，「我想盡可能多地記住今天發生的一切，這真是無法置信的經驗。這場遊行，是我一生中見過最瘋狂、最不可思議的場面。」

談到退休後的生活，柯蕭露出微笑，「接下來，我終於可以花更多時間陪伴家人。艾倫（妻子）從2010年結婚起一直在我身邊，嚴格來說，我們已經一起度過18年。我們在這裡養大了四個孩子，現在還有一個即將出生，這裡就是我們的全部。」

至於未來是否可能以其他身份回到道奇，柯蕭坦言，「老實說，我不知道。我沒有任何計畫，也不確定兩、五年後會發生什麼。現在只想享受沒有日程、沒有例行訓練的生活。不用再戴護腕，不用再為球速煩惱，這讓我覺得很興奮。」