山本由伸親口喊出「18字名言」嗨翻全場！流利英文致謝：我愛LA

▲道奇封王遊行，山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今天盛大舉辦遊行慶祝二連霸，日籍投手山本由伸在台上親口喊出那句傳遍全網的「18字名言」，引發現場歡聲雷動。

在羅哈斯（Miguel Rojas）的引導下，山本登上舞台，先以西班牙語開場：「Buenas tardes（大家好）！」緊接著高喊，「You know what?! Losing isn’t an option!（你知道嗎？輸不是選項！）」這句話立刻掀起全場歡呼。

「Losing isn’t an option!」這句話原本源自山本在世界大賽第2戰前的記者會上，當時他說，「無論如何都不能輸。」翻譯園田芳大將其譯成英文「Losing isn’t an option」，沒想到這句「翻譯名言」竟爆紅，甚至被印成T恤在網路瘋傳，被球迷戲稱為「山本沒有親口說過的語錄」。

如今，山本終於在封王典禮親口喊出這句話，全場球迷爆出「MVP！」呼聲，社群上也瞬間洗版，「他終於說出那句沒說過的話了！」、「山本真的圓了自己的名言！」

山本也以流利英語致謝，「感謝我的隊友、教練團、最棒的工作團隊，以及所有球迷，我們是一起完成這一切的！我愛道奇，我愛洛杉磯！ありがとう！（謝謝！）」他大聲吶喊結尾，全場掌聲雷動。

會後受訪時，山本笑著表示，「其實滿緊張的，（練習）也沒有太多啦。不過去年被臨時拱上台過，這次算是有準備好。」