陳偉殷開箱「傳說中的那張卡」！MLB終身通行證全台僅2人擁有

▲▼ 陳偉殷 。（圖／截自陳偉殷粉絲團）

▲ 陳偉殷開箱傳說中的金卡！   （圖／截自陳偉殷粉絲團）

 記者王真魚／綜合報導

旅美左投陳偉殷3日在臉書分享喜訊，透露收到「傳說中的那張卡」，這是來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物——「終身通行證（Lifetime Pass）」。憑這張卡，持有人可終身免費進入任何一座大聯盟球場觀看例行賽，並可攜帶一名賓客同行。

影片中，陳偉殷打開一個寄自美國的包裹，太太一度以為他又在 Amazon網購。當他拆封後，原本以為只是個錢包，沒想到發現是大聯盟親自寄來的「終身通行證」，讓他驚喜不已。

這張象徵榮譽與堅持的金卡，可讓持有人終身免費進入所有MLB球場觀看例行賽，還能攜帶一名賓客同行。
「Lifetime Pass」被認為是美國職業體壇中獨一無二的設計。凡在大聯盟累積滿八年球齡的球員，或在球團任職滿 25 年的職員，都能獲得這份特殊榮譽。日本名將鈴木一朗是持卡者，他當時甚至為了裱框留作紀念，特地要求再發一張。

而在陳偉殷之前，全台僅有王建民獲得，如今他也正式加入這個傳奇名單。這張卡不只是「通行證」，更是一份回顧職業生涯的紀念。

陳偉殷的職業生涯始於日本職棒中日龍，2004年加盟後以穩定出賽與亮眼表現奠定地位，取得自由球員資格後成功挑戰美國職棒。2012年加盟巴爾的摩金鶯隊，成為首位在大聯盟簽下複數年合約的台灣球員；2016年再與邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元合約，創下台灣球員史上最高紀錄。

他於今年2月26日正式宣布退休，結束長達21年的職業生涯。旅美8年間，陳偉殷在大聯盟留下59勝51敗、846次三振的成績。

