隊史新高！唐西奇大三元開季4戰轟165分　湖人滅熱火收第5勝

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Dončić）今（3）日對熱火拿下29分、11籃板、10助攻，完成本季首次「大三元」，率隊以130比120擊退對手，收下本季第5勝；同時他開季4戰累積165分，正式超越布萊恩（Kobe Bryant）與衛斯特（Jerry West），成為湖人隊史開季前4場得分最高的球員。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇拿下個人生涯第83次大三元，率湖人豪取開季第5勝。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇上周因腿部與手指的多處傷勢短暫缺陣，周末對灰熊復出後狀態依舊火燙，今日再度發威，雖然他外線手感不佳，全場三分球11投僅1中，仍靠二分球11投8中、罰球12中10的穩定輸出攻下29分，11籃板與10助攻，繳出生涯第83次大三元。

根據NBA.com/Stats統計，唐西奇本季前4戰共拿165分，場均高達41.3分，是湖人隊史開季得分最高紀錄，打破布萊恩（2005-06賽季146分）與衛斯特（1969-70賽季154分）的紀錄；同時也是自1962-63年的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，NBA開季前4場累積的最高分。

唐西奇本季前4戰數據：
平均41.3分
11.5籃板
8.3助攻
真實命中率67.2%

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇外線失準仍以穩定效率帶隊取勝，展現核心價值。（圖／達志影像／美聯社）

雖然這場比賽的29分低於他開季火燙的平均水準，但唐西奇仍以全能表現帶領球隊前進。儘管他不太可能整季都維持超過40分的火力，畢竟自張伯倫以來，從未有球員單季平均超過37分，不過，這位金童顯然正邁向生涯巔峰。

在天王詹姆斯（LeBron James）因坐骨神經痛持續缺陣之下，唐西奇已成為湖人無可爭議的絕對核心。他在攻防兩端的影響力，讓湖人穩坐西區前段班。

