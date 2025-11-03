運動雲

樂天遭爆「摳門養二軍」！球團3點澄清　強調預算未縮減

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿拿下總冠軍，卻爆「摳門養二軍」。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

針對近期媒體報導指出樂天桃猿二軍宿舍條件簡陋、球員生活環境不佳等內容，樂天球團今（3）日回應，表示報導與事實不符，強調宿舍具門禁與監控系統，安全性充足，且並未削減二軍預算，反而持續加碼投入訓練資源。

樂天表示，外界所稱「條件不佳」、「安全堪慮」皆屬誤解，宿舍大樓出入口設有門禁與監視設備，夜間環境於23時後趨於安靜，並不影響球員作息；衛生維護亦符合一般住宿標準。

球團指出，該地區生活機能完善，鄰近餐飲商店，選址主要考量便利性與管理安全，採整棟承租模式可統一維護，有助保障住宿品質。

至於報導提及沈顧問調任與預算問題，球團嚴正澄清並非因待遇或預算因素所致，並強調沈顧問長期投入二軍選手福利與設施規劃，對球團貢獻良多，「我們對沈顧問的努力深表肯定與感謝。」

樂天指出，二軍並未面臨預算刪減，反而計畫遷移訓練基地至設備更完善的地點，藉此強化一、二軍間的資源整合與溝通效率。「這項投資旨在提供球員更專業的訓練環境，加速年輕選手成長。」球團表示，部分副球場與設備改善工程預計於下季開幕前完成，目前訓練與比賽均照常進行。

球團最後強調，將持續提升訓練設施與選手福利，打造更安全、完善的發展環境，作為球員長期發展的後盾。

樂天全文聲明如下

一、二軍宿舍環境與選址考量：

外界報導稱宿舍「條件不佳」實屬誤解。本宿舍大樓出入口設有門禁，安全性無虞。夜間噪音於23時後趨於平靜，不影響選手作息，衛生狀況亦符合一般標準。

本次選址考量因素包括：
地理位置優越：距離球場近，周邊餐飲、商店等生活機能完善。
管理便利性：整棟承租模式便於統一管理與安全維護，並有效提升住宿安全性。

二、沈顧問調任事宜之澄清：

關於沈顧問調任係「因預算或待遇問題」的說法並不屬實。沈顧問長期以來對二軍選手待遇改善貢獻卓著，並積極參與設備與宿舍的評估及規劃工作，其貢獻良多，本球團深表肯定。

三、訓練規劃與預算投入：

球團並未對二軍進行預算削減。相反地，我們將透過將二軍訓練基地遷移至更完善的設施，旨在提升一、二軍選手及教練團的溝通效率，並全面升級訓練設備與環境。這項投資是為了提供選手更專業、更具效率的訓練條件，進而加速年輕選手的成長與發展。

本球團自本賽季起已積極提高預算投入，目前並無因宿舍或設施因素影響訓練與比賽。部分設備改善計畫（包含副球場）預計於下個賽季開幕前完成。現階段訓練與比賽仍以主球場為主，展望明年，我們將持續投入更多資源，以不斷改善訓練環境並提升選手福利。

