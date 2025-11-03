道奇打破40年魔咒封王！朗希生日8個月首發文曬「日籍三本柱」

▲令和怪物佐佐木朗希今日迎來24歲生日，他睽違8個月再次發文。（圖／翻攝自IG／rokisasaki））

記者游郁香／綜合報導

昨（2）日的世界大賽第7戰，洛杉磯道奇延長11局上演逆轉勝，完成球團史上首次二連霸。這場勝利不僅為藍白軍團締造隊史第9冠，也終結了一項長達40年的「魔咒」──過去4支以4勝0敗橫掃晉級的球隊在世界大賽全數敗北，道奇成為史上第一支打破如此宿命的球隊。

根據MLB官方記者藍斯（Sarah Langs）統計，自1985年以來，凡是「4勝0敗」晉級的球隊，在世界大賽對上「4勝3敗」晉級的對手，最終勝利都屬於後者，包括1988年的道奇、2006年的紅雀、2007年的紅襪、以及2012年的巨人。而今年，道奇終於改寫歷史，以一場史詩級的系列賽終結了這個魔咒。

▲洛杉磯道奇日籍三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

道奇的奪冠之路充滿戲劇性，道奇在王牌山本由伸（系列賽3勝、榮膺MVP）、二刀流巨星大谷翔平，以及化身守護神的佐佐木朗希3位日本戰將的領軍下，扭轉命運、登上榮耀之巔。

在封王隔天（台灣時間3日），朗希睽違8個月再次更新Instagram，發出奪冠照片。他寫下，「WORLD SERIES CHAMPIONS（世界大賽冠軍）」字樣，並曬出與大谷、山本的3人合照，以及和總教練羅伯斯（Dave Roberts）相擁慶祝的畫面，笑容滿面。

朗希上一次更新社群已是3月20日東京巨蛋開幕戰系列賽，當時他與大谷、山本、鈴木誠也及今永昇太同框，留下5名日本球員的珍貴合影。值得一提的是，今（3）日也是朗希的24歲生日，世界大賽冠軍成為他今年最棒的禮物。