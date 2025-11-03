SGA連3場3節轟破30分　率雷霆7連勝平隊史：我們比上季更強

SGA today vs. NOP: 30 points and 7 assists!



Thunder move to 7-0 & tie their best start in the franchise's OKC era ⚡️ pic.twitter.com/Dil9KL8TbN — NBA (@NBA) November 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆的「衛冕之路」開局完美，當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今（3）日率隊以137比106狂勝鵜鶘，豪取7連勝，追平隊史最佳開季紀錄。他們在少了全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）與中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）3場未上陣的情況下，依然保持不敗。

「感覺我們變成了一支更好的球隊。老實說，感覺我們花了一整年在進步。」吉爾吉斯-亞歷山大說，「除了幾位新秀外，球員組成變化不大。從去年開季到現在，我們多了一年的時間去進步、去了解彼此，不論場上或場下，而這讓我們今年似乎領先了一步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲SGA率領雷霆豪取7連勝，距離隊史新高僅一步之遙。（圖／達志影像／美聯社）

吉爾吉斯-亞歷山大坦言，「雖然我們開季遇到一些傷兵問題，但因為整支球隊——從第1號到第15號球員——都變得更好，我們能靈活調整、即時應變，依舊打出好結果。我可以確定地說，我們絕對比上季強。」

他指出，雷霆本季最大的成長在於「關鍵時刻的執行力」，「我們現在知道贏球需要什麼。要拿到NBA總冠軍，得經歷起伏、學會在不同情況下取勝。不論是比分落後還是領先，我們都學會如何結束比賽；同時，我們也學會打出『贏球籃球』，在投籃、控球與關鍵回合處理上不斷進步。」

「SGA」近況火燙，已連3場在前3節得分突破30分，本場14投5中攻下30分與7助攻，是全隊最高分。雷霆共有8名球員得分上雙，先發5人分數全達到雙位數，威金斯（Aaron Wiggins）得到15分、華勒斯（Cason Wallace）拿下13分和5抄截、威廉斯（Jaylin Williams）貢獻12分以及哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）繳出10分、14籃板。

▲吉爾吉斯-亞歷山大賽後直言雷霆「比上季更強」，展現衛冕軍霸氣。（圖／達志影像／美聯社）

替補端同樣給力，喬（Isaiah Joe）13分進帳、卡爾森（Branden Carlson）有11分，米歇爾（Ajay Mitchell）則是10分。

談到2年級後衛米歇爾的表現，SGA給出高度讚賞，「他很有競爭心，也渴望上場打球。從開季以來，他就頂下重要的角色，成為我們的第二持球者，他真的很關鍵。」

雷霆接下來將作客洛杉磯挑戰快艇，力拚隊史首次開季8連勝。