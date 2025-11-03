恩比德因「慶祝動作」被NBA罰了153萬　公開反嗆裁判也該罰

BREAKING: The NBA has fined Joel Embiid $50,000 for “making a lewd gesture” in Friday night’s 76ers vs. Celtics game.



Last season, Embiid was fined $75,000 for the same gesture.



Thoughts? ???????? pic.twitter.com/9bfQVq20dE — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

費城七六人一哥恩比德（Joel Embiid）1日迎戰波士頓塞爾提克，首節命中中距離跳投並造成犯規後，模仿起摔角團體D-Generation X經典的「suck it」慶祝動作，被聯盟認定為「在場上做出猥褻手勢」，遭罰款5萬美元（約153萬台幣）。

該動作出現在首節剩7分08秒時，恩比德在出手被犯規、球進框後，朝觀眾席做出「雙臂朝胯下內側向下揮動」的動作，不過當下並未被吹罰，因最近的裁判正低頭看技術台，沒有注意到他的小動作。恩比德隨後罰進追加的罰球，完成一記「三分打」，全場攻下20分，但七六人最終以108比109惜敗，吞下本季首敗。

事後恩比德在社群平台X（前Twitter）回應，「既然我不能做這個動作，那你們也該開始罰那些做出『猥褻』、『阻擋犯規』手勢的裁判吧。」他的發言引來熱議。有球迷戲稱，「我欣賞恩比德的幽默感，若裁判也能展現這種個性，那比賽肯定更有趣。」

▲恩比德在對塞爾提克比賽中模仿「D-Generation X」慶祝動作，最終被NBA罰了5萬美元。（圖／路透）

受傷病纏身的恩比德，歷經開季首戰僅拿4分後，接下來3場恢復水準，前4戰場均僅出賽22分鐘就繳出17.3分、5.3籃板的數據。七六人目前戰績4勝1敗，靠著年輕核心馬克西（Tyrese Maxey）與今年「探花」艾奇康（VJ Edgecombe）的後場火力，打出全聯盟第2高的進攻效率。

費城為保護恩比德動過手術的膝蓋，持續採取「輪休」策略，他已因休息缺席對魔術與籃網的比賽，預計11月5日作客芝加哥公牛時歸隊。

▲恩比德因膝傷仍採輪休策略，七六人開季4勝1敗氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）