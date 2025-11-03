運動雲

>

恩比德因「慶祝動作」被NBA罰了153萬　公開反嗆裁判也該罰

記者游郁香／綜合報導

費城七六人一哥恩比德（Joel Embiid）1日迎戰波士頓塞爾提克，首節命中中距離跳投並造成犯規後，模仿起摔角團體D-Generation X經典的「suck it」慶祝動作，被聯盟認定為「在場上做出猥褻手勢」，遭罰款5萬美元（約153萬台幣）。

該動作出現在首節剩7分08秒時，恩比德在出手被犯規、球進框後，朝觀眾席做出「雙臂朝胯下內側向下揮動」的動作，不過當下並未被吹罰，因最近的裁判正低頭看技術台，沒有注意到他的小動作。恩比德隨後罰進追加的罰球，完成一記「三分打」，全場攻下20分，但七六人最終以108比109惜敗，吞下本季首敗。

事後恩比德在社群平台X（前Twitter）回應，「既然我不能做這個動作，那你們也該開始罰那些做出『猥褻』、『阻擋犯規』手勢的裁判吧。」他的發言引來熱議。有球迷戲稱，「我欣賞恩比德的幽默感，若裁判也能展現這種個性，那比賽肯定更有趣。」

▲▼七六人恩比德。（圖／路透）

▲恩比德在對塞爾提克比賽中模仿「D-Generation X」慶祝動作，最終被NBA罰了5萬美元。（圖／路透）

受傷病纏身的恩比德，歷經開季首戰僅拿4分後，接下來3場恢復水準，前4戰場均僅出賽22分鐘就繳出17.3分、5.3籃板的數據。七六人目前戰績4勝1敗，靠著年輕核心馬克西（Tyrese Maxey）與今年「探花」艾奇康（VJ Edgecombe）的後場火力，打出全聯盟第2高的進攻效率。

費城為保護恩比德動過手術的膝蓋，持續採取「輪休」策略，他已因休息缺席對魔術與籃網的比賽，預計11月5日作客芝加哥公牛時歸隊。

▲▼七六人一哥恩比德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德因膝傷仍採輪休策略，七六人開季4勝1敗氣勢如虹。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA費城七六人恩比德塞爾提克罰鍰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

Melody爆哭憶爸爸幫擦鞋 「永遠都可以回美國找爸媽」

熱門新聞

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

2道奇回家封王遊行！機上畫面曝光

3大谷IG搞笑！幫山本由伸升級「大雄獅」

4山本訓練師一句話　改寫世界大賽劇本

5山本不重訓能飆160！隊友看傻這動作

最新新聞

1恩比德因「慶祝動作」被NBA罰了153萬

2地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

3樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

4大谷翔平封神之年！王朝倒數從9變8

5大谷翔平曬出愛犬新照！封王不缺席

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366