從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

▲日本三劍客。（圖／截自X:MLB）

▲日本三劍客。（圖／截自X:MLB）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟官方在世界大賽落幕後，於社群平台X（原Twitter）與Instagram發佈了一組引發熱議的照片，以「The start, The finish, The #CHAMPS（起點、終點、冠軍們）」為題，紀念洛杉磯道奇三位日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希攜手完成「從開季到封王」的傳奇旅程。

第一張拍攝於3月19日東京巨蛋，當時道奇在與小熊隊的開幕系列賽結束後，三人合照留念。這張照片是先前道奇官方IG發佈的「Thank you, Tokyo！」自拍照的另一角度，畫面中可見山本拿著手機自拍，大谷與佐佐木並肩微笑。

第二張則是11月1日（日本時間2日）世界大賽第7戰奪冠後，三人在香檳派對上盡情慶祝的畫面——佐佐木手舉冠軍獎盃、山本滿臉笑容、大谷則在一旁開心噴灑香檳。從賽季開端的青澀神情，到封王當晚的情感釋放，兩張照片完美展現他們共同走過的歷程。

貼文一出，球迷紛紛留言讚嘆：「這三個人走過了一段不可思議的旅程」、「日本人三劍客太強了」、「真的是三位一體！」、「要不要把冠軍獎盃帶回日本？」、「MLB史上最無法被阻止的三人組」。

從東京出發，到多倫多封王，大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，三人不僅象徵道奇的榮耀，也寫下了日本棒球史上最耀眼的一頁。

關鍵字： MLB日本道奇球星冠軍

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

