山本由伸封神！羅伯斯高喊GOAT　日網沸騰：根本就是少年漫畫

▲山本由伸慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽最終第7戰於台灣時間2日落幕，山本由伸在「命運決戰」中以休息0日登板救援，投出神級表現，拿下世界大賽第3勝，同時榮膺系列賽MVP，日本網友形容此戰劇情宛如熱血的現實版少年漫畫。

先發大谷翔平雖在3局被藍鳥主砲比謝特（Bo Bichette）轟出3分砲，苦撐不到3局退場，但球隊未氣餒，4局與6局追回分數，9局靠羅哈斯（Miguel Rojas）的陽春砲追平比分，延長11局由捕手史密斯（Will Smith）轟出致勝全壘打，完成戲劇性逆轉。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在封王典禮上激動高喊：「GOAT！（史上最強）他是史上最偉大的投手！」大谷翔平也在NHK訪問中盛讚：「我想大家都認為由伸是世界第一的投手。」山本在系列賽共投17.2局僅失2分，從第2戰的完投勝、第6戰的再度好投，到第7戰連兩日登板救援，完美詮釋王牌精神。

X（原Twitter）上瞬間洗版，「Dodgers」「山本由伸」「山本MVP」「胴上げ投手」等字樣全面霸榜。日本網友激動留言：「這是日本野球的勝利！」「太感動了…淚流不止」「山本是棒球之神」「能與大谷、山本生活在同一個時代太幸福」。

球迷讚嘆這場比賽宛如「現實版少年漫畫」——大谷倒下、隊友全力守護；山本臨危登板、投出神救援；史密斯最後揮出致勝一擊。道奇封王夜，充滿熱血、淚水與榮耀，日本雙星聯手譜寫屬於洛杉磯的傳奇篇章。