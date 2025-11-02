大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽最終第7戰2日（台灣時間）登場，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平以「第一棒・投手兼指定打擊」身分先發登板，但在關鍵第3局被藍鳥強打波比薛特（Bo Bichette）轟出致命3分砲，隨後提前退場。被轟後，大谷罕見地在投手丘上雙手撐膝、低頭懊惱。

Shohei Ohtani's reaction after giving up a 3-run home run to Bo Bichette



此役前兩局雙方互交白卷，大谷首局雖被史普林格（George Springer）敲出安打，但隨即用99.6英里（約160.3公里）火球三振小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），並藉雙殺守備脫險；第二局一度面臨兩出局滿壘危機，他再度飆出99英里（約159.3公里）火球三振希門尼斯（Andrés Giménez），怒吼振奮全場。

然而3局下情勢急轉直下，史普林格敲安上壘後，藍鳥以犧打推進並靠暴投登上三壘。面對小葛雷諾，大谷選擇敬遠，卻在面對波比謝特時，被對方鎖定第一球滑球，一棒轟出中外野3分砲，飛行距離超過134公尺。大谷在投手丘上當場垂頭、雙手撐膝，露出罕見的懊惱神情。最終他僅投2.1局，被敲5安失3分，提前退場。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在比賽中接受美國轉播訪問時替愛徒發聲，強調大谷已盡全力，「他真的傾盡所有，不管身體多疲憊都堅持投下去，我對他的鬥志沒有任何不滿。」

羅伯斯坦言，大谷的球速仍在水準，但變化球缺乏過去的銳度，「這不是他最完美的狀態，但他依然在拚。我看得出他想把球隊帶往勝利，這就是頂級競爭者的樣子。」