內馬獨攬29分創新高！馬可大讚阿巴西　中信特攻喜迎主場勝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季第13場例行賽，今日（1日）新北中信特攻繼續在主場新莊體育館征戰，迎戰福爾摩沙夢想家。內馬（Nemanja Radovic）獨攬29分，創個人單場新高得分，率領特務軍團一路保持領先，夢想家雖幾度將分差拉近至射程範圍，但特務們皆能適時止血，終場中信特攻以99比91擊退夢想家，收下主場勝利。

賽事首節，開節雙方互有攻勢，後由簡廷兆及阿巴西連續兩顆三分彈稍微拉開分差，節末則由內馬、飛克（Viktor Gaddefors）和簡廷兆的串聯攻勢連拿12分，簡廷兆單節兩顆外線皆命中，幫助特攻於首節結束以32比21取得領先；第二節賽事，內馬開節連拿4分，單節於禁區攻下10分，包含數次漂亮的團隊傳導助攻，雖然夢想家一度將比分拉近至5分差，但謝亞軒和簡廷兆聯手投以三分彈，保住領先分差，簡廷兆上半場外線三投三中，幫助特攻於上半場結束以62比46暫居上風。

雙方易籃後，夢想家於下半場開場打出一波13比2的反擊，且一度將比分追至4分差，內馬再度以外線幫助球隊止血，內馬單節拿下8分，加上節末謝亞軒搶下進攻籃板後轉身跳投，壓哨補進兩分，但第三節讓夢想家稍微拉近差距，不過特攻以82比74仍握有領先。

關鍵決勝節，此節才上場的林任鴻先以三分球搶分，但後續夢想家連拿9分，特攻僅握有2分領先，馬可（Marko Todorovic）適時跳出，以三分彈踩住煞車，此節打好打滿的馬可貢獻8分，有外線以及妙傳助攻，澆熄夢想家的反攻氣焰，也幫助球隊守住勝利，終場中信特攻以99比91戰勝夢想家！

特務軍團今日4人得分上雙，內馬獨攬29分為單場新高得分，另搶下7籃板、1助攻、1抄截；阿巴西20分和馬可皆貢獻20分，分別還有7籃板、5助攻、3抄截及6籃板、2助攻、2抄截的表現；飛克繳出11分、12籃板、3助攻、3抄截成績；此外，簡廷兆也拿下9分、1助攻，三分外線4投3中。

總教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後對這場勝仗感到非常開心，但也分析：「上半場攻守面都控制地很好，握有16分領先，但暫時落後的一方總會展現更積極拚鬥的態度，而下半場我們在進攻上多半都在外線做出手，球沒有做到很好的流動，手感也沒有很好，分差就被拉進，形成很拉鋸的比賽。但在關鍵時刻我們的球員有拿出應有的表現，很值得這場勝利，也謝謝所有球迷的應援！」

賽事末節適時止住夢想家反攻的馬可也分析：「這場比賽大部分的內容都非常不錯，有效地執行比賽計畫，空檔有做出來，但像教練提到的，有些空檔出手沒有把握住。其實精神上要打這樣的比賽非常困難，尤其是對手從16分慢慢把比數咬回來的時候，這種時候團隊要撐住並不容易，但這樣的勝仗其實比大比分贏球還要好，對整個團隊的化學效應、養成都會是更好的。希望明天的比賽也可以打出好表現，拿下勝利！」

馬可訪談時特別提及阿巴西的表現，稱讚他攻守兩端尤其是在關鍵時刻做得非常好，阿巴西也謝謝馬可和禁區的球員做很多苦工，大家都有做好該負責的工作，就是一個團隊需要的，最後阿巴西也分享心情：「很開心我們今天可以贏球，希望明天可以把今天第三節犯的錯誤調整，全力贏下明天的比賽！」

今日特攻基地湧入4千多名球迷進場觀賽，特務軍團也以勝利收尾，目前戰績3勝1敗暫居第三名，明天將迎戰排名第二的新竹御嵿攻城獅。