運動雲

>

內馬獨攬29分創新高！馬可大讚阿巴西　中信特攻喜迎主場勝

▲▼特攻內馬；阿巴西。（圖／中信特攻提供）

▲特攻內馬。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季第13場例行賽，今日（1日）新北中信特攻繼續在主場新莊體育館征戰，迎戰福爾摩沙夢想家。內馬（Nemanja Radovic）獨攬29分，創個人單場新高得分，率領特務軍團一路保持領先，夢想家雖幾度將分差拉近至射程範圍，但特務們皆能適時止血，終場中信特攻以99比91擊退夢想家，收下主場勝利。

賽事首節，開節雙方互有攻勢，後由簡廷兆及阿巴西連續兩顆三分彈稍微拉開分差，節末則由內馬、飛克（Viktor Gaddefors）和簡廷兆的串聯攻勢連拿12分，簡廷兆單節兩顆外線皆命中，幫助特攻於首節結束以32比21取得領先；第二節賽事，內馬開節連拿4分，單節於禁區攻下10分，包含數次漂亮的團隊傳導助攻，雖然夢想家一度將比分拉近至5分差，但謝亞軒和簡廷兆聯手投以三分彈，保住領先分差，簡廷兆上半場外線三投三中，幫助特攻於上半場結束以62比46暫居上風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方易籃後，夢想家於下半場開場打出一波13比2的反擊，且一度將比分追至4分差，內馬再度以外線幫助球隊止血，內馬單節拿下8分，加上節末謝亞軒搶下進攻籃板後轉身跳投，壓哨補進兩分，但第三節讓夢想家稍微拉近差距，不過特攻以82比74仍握有領先。

▲▼特攻內馬；阿巴西。（圖／中信特攻提供）

▲特攻阿巴西。（圖／中信特攻提供）

關鍵決勝節，此節才上場的林任鴻先以三分球搶分，但後續夢想家連拿9分，特攻僅握有2分領先，馬可（Marko Todorovic）適時跳出，以三分彈踩住煞車，此節打好打滿的馬可貢獻8分，有外線以及妙傳助攻，澆熄夢想家的反攻氣焰，也幫助球隊守住勝利，終場中信特攻以99比91戰勝夢想家！

特務軍團今日4人得分上雙，內馬獨攬29分為單場新高得分，另搶下7籃板、1助攻、1抄截；阿巴西20分和馬可皆貢獻20分，分別還有7籃板、5助攻、3抄截及6籃板、2助攻、2抄截的表現；飛克繳出11分、12籃板、3助攻、3抄截成績；此外，簡廷兆也拿下9分、1助攻，三分外線4投3中。

總教練莫米爾（Momir Ratkovic）賽後對這場勝仗感到非常開心，但也分析：「上半場攻守面都控制地很好，握有16分領先，但暫時落後的一方總會展現更積極拚鬥的態度，而下半場我們在進攻上多半都在外線做出手，球沒有做到很好的流動，手感也沒有很好，分差就被拉進，形成很拉鋸的比賽。但在關鍵時刻我們的球員有拿出應有的表現，很值得這場勝利，也謝謝所有球迷的應援！」

賽事末節適時止住夢想家反攻的馬可也分析：「這場比賽大部分的內容都非常不錯，有效地執行比賽計畫，空檔有做出來，但像教練提到的，有些空檔出手沒有把握住。其實精神上要打這樣的比賽非常困難，尤其是對手從16分慢慢把比數咬回來的時候，這種時候團隊要撐住並不容易，但這樣的勝仗其實比大比分贏球還要好，對整個團隊的化學效應、養成都會是更好的。希望明天的比賽也可以打出好表現，拿下勝利！」

馬可訪談時特別提及阿巴西的表現，稱讚他攻守兩端尤其是在關鍵時刻做得非常好，阿巴西也謝謝馬可和禁區的球員做很多苦工，大家都有做好該負責的工作，就是一個團隊需要的，最後阿巴西也分享心情：「很開心我們今天可以贏球，希望明天可以把今天第三節犯的錯誤調整，全力贏下明天的比賽！」

今日特攻基地湧入4千多名球迷進場觀賽，特務軍團也以勝利收尾，目前戰績3勝1敗暫居第三名，明天將迎戰排名第二的新竹御嵿攻城獅。

關鍵字： TPBL新北中信特攻夢想家內馬阿巴西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

黑豹旗／場邊的她最暖！建中球經化身最佳應援　用鏡頭記錄青春

黑豹旗／場邊的她最暖！建中球經化身最佳應援　用鏡頭記錄青春

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

粿粿揭沒占用范姜彥豐財產 曝家庭開銷.房貸幾乎全她出！

熱門新聞

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

2神奇再見雙殺　Kiké：根本看不到球

3山本由伸救世主　美球迷喊4億

4藍鳥教頭不後悔敬遠大谷

5羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

最新新聞

1就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

2台鋼天鷹贏下「瘋狂」5局大戰

3王齊麟、邱相榤闖海洛賽冠軍戰

4內馬獨攬29分創新高！特攻喜迎主場勝

5建中球經化身最佳應援

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【KO瞬間曝光】阿姨紅燈硬鑽車陣過馬路！ 直接被彈飛倒地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366