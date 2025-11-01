運動雲

中信特攻邀請偏鄉籃球隊觀賽　鼓勵小球員勇敢追夢

▲▼中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小和基隆建德國小進場看球。（圖左二為中信育樂董事長陳國恩、左三為東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊、左一為東森幼幼基金會執行長黃慧婷、右二為中信育樂主秘黃芯玫、右一為東森幼幼基金會秘書長施雅文。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小和基隆建德國小進場看球。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-2026賽季開打，新北中信特攻今（1日）在新莊體育館主場迎戰福爾摩沙夢想家。新北中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小、基隆建德國小籃球隊觀摩賽事，藉由球場上球員的精采表現，鼓勵小籃球員勇於追求夢想、努力朝目標前進。

東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊、執行長黃慧婷、秘書長施雅文，以及南投地利國小教練幸子杰都陪同到場一起幫中信特攻加油！孫嘉蕊表示：「幸子杰教練為地利國小畢業的校友，也曾加入國內職業籃球隊，現在則是回到母校擔任教練，希望培養學弟妹的籃球能力，以及積極面對問題與處理的態度。在教練與學生共同努力下，地利國小在113年全國小學錦標賽中獲得小校組全國第三的優異成績。」

中信育樂董事長陳國恩表示：「中國信託長期致力回饋社會，聚焦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，且為了提升台灣籃球的實力與未來性，新北中信特攻扎根基層籃球，自去年起推出『System Rising－星火計畫』，由塞爾維亞籍教練－游維察（Jovica Ratković）擔任總教練，透過系統化訓練，提升基層教練的訓練觀念，幫助基層教練和球員成長。」

▲中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小籃球隊進場為特攻加油。（圖／中信特攻提供）

▲中信特攻攜手東森幼幼基金會，邀請南投地利國小籃球隊進場為特攻加油。（圖／中信特攻提供）

幼幼基金會邀請地利國小21位小朋友，由幸子杰教練帶隊，小朋友七點就上遊覽車，四個小時舟車勞頓來到台北，就是為了要感受球員的熱血魅力。首次進場看球的地利國小全同學表示：「中信特攻主場很有趣，有很多籃球小遊戲可以玩；球賽開打後場內很熱鬧，大家一起喊口號替中信特攻加油。我最喜歡的球員是阿巴西，因為他很厲害。」

此外，針對週末主場兩場賽事，新北中信特攻分別與財團法人金融法制暨犯罪防制中心、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣士林分會合作，邀請台北新生國小、幸安國小學生及馨生人進場看球。同時新北中信特攻和立法委員李坤城一起邀請三重商工學生欣賞比賽，希望透過籃球比賽，培養學生運動習慣，以及提升青少年反毒意識。

新北中信特攻籃球隊成立以來，強調「團隊合作、無所畏懼、使命必達」，球隊將透過球場上極具感染力的精彩表現，吸引年輕族群認同支持，進而推廣「反毒」的球隊核心理念！

