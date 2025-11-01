運動雲

>

太累了！新北國王花18小時移動　苦吞東超小組賽第2敗

▲▼新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王在韓國昌原拿下EASL首勝後，隔日凌晨隨即啟程飛往蒙古烏蘭巴托，今（1）日再度出戰地主烏蘭巴托野馬。此役國王從首節起便陷入落後，儘管比賽中多次嘗試追分，仍難以扭轉局勢，最終吞下小組賽第二敗。

開局階段國王進入比賽狀況較慢，首節中段一度被對手拉開到雙位數差距。倒數三分鐘，靠著蘇士軒連續兩次快攻取分以及桑尼兩罰中一，將差距縮小至6分，但最後兩分半鐘國王未能再得分，遭野馬打出11：0攻勢，首節結束以18：35落後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二節在落後20分的情況下，傑登與林書緯聯手連追9分，桑尼也在本節單節貢獻13分，不過上半場結束時，國王仍以14分落後。易籃後，國王未能有效縮小分差，終場以76比90落敗。

▲▼東超，新北國王桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王桑尼。（圖／新北國王提供）

賽後教練約翰說，「首先要稱讚我們的球員們，昨天移動日在交通上花了18個小時，在這個基礎上，很難想像如何抗衡完全健康的隊伍，但球員們在第二節是有做到跟他們來回，在我的27年執教經驗裡沒有碰過這樣的行程，也要給野馬隊肯定，他們打得非常好，野馬今天表現更好值得贏得這場比賽。」

林書緯說，「很明顯球員看起來很疲憊，這場我們兩分球命中率只有29%，很不像我們該有的水準，今天打得很掙扎，其中一部分是裁判容許很多身體對抗，野馬隊利用這個機會，給我們上了非常多身體，才讓他們贏下這場比賽。」 

關鍵字： TPBL東超新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

世界大賽G7前夕最催淚一幕！藍鳥投手群戴「51號」向道奇球員致敬

【世堅本人認證】看小朋友模仿影片 王世堅驚呼「超像」XDD #萬聖節

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

3神奇再見雙殺　Kiké：根本看不到球

4藍鳥教頭不後悔敬遠大谷

5山本由伸救世主　美球迷喊4億

最新新聞

1建中球經化身最佳應援

2建中小將呼籲學校開放操場練習

3建中教頭談帶兵哲學

4中信特攻邀請偏鄉籃球隊觀賽

5鶯歌工商扣倒建中球隊氣勢如虹

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366