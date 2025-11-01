詹皇未來動向成NBA最大懸念　名記者：他自己都不知道結局

記者游郁香／綜合報導

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）即將在明年夏天再度成為自由球員，這將是他自上次轉隊風波以來，首度進入合約年。現年40歲的他仍因傷缺陣，本季還未替洛杉磯湖人出賽，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目上爆料，詹皇的下一步仍「完全開放」，「連他自己都還沒有決定未來的方向」。

「我們仍不知道LeBron會在哪裡結束生涯。他會留在湖人嗎？還是會去別的地方？我認為一切仍充滿變數……甚至他自己都不確定結局會如何發展。」查拉尼亞坦言，「他可能繼續待在湖人，但別忘了，他明年就是自由球員。」

▲詹姆斯進入合約年，未來動向成為聯盟焦點。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯的去留懸念，讓整個NBA陷入觀望。休賽季時他選擇執行球員選項，經紀人保羅（Rich Paul）接受查拉尼亞專訪時，語帶深意地指出，「LeBron想爭取冠軍，但他也知道湖人正為未來做準備。我們會評估在他職業生涯這個階段，什麼是最好的選擇。」外界普遍認為，這番話意味著雙方的合作關係可能進入倒數。

查拉尼亞進一步透露，詹姆斯清楚湖人目前正逐步將重心轉向唐西奇（Luka Dončić），這或許也將影響他未來的決定。事實上，這位4屆總冠軍球星過去雖曾多次面對交易與退休傳聞，但如今的討論已不再只是猜測，而是攸關湖人重建時代的轉折點。

詹姆斯上一次自由身是在2018年加盟湖人，當時他的決定改寫了球隊命運，如今7年過去，他的未來再次成為全聯盟的最大懸念。查拉尼亞最後補充說，「如果他打算繼續打球，那他確實有可能前往別的球隊；不過當然，他也可能選擇留下。」

▲湖人天王詹姆斯本季尚未出賽。（圖／路透）