黑豹旗／莊宜潔7局1安打完封勝！　士商女棒奪冠進混合組64強

▲士林高商女棒奪冠進混合組64強。（圖／截自BE HEROES）



記者胡冠辰／綜合報導

中信盃黑豹旗女子組冠軍戰1日於高雄立德棒球場登場，台北士林高商展現強大火力，全場猛敲10支安打，先發投手莊宜潔更是完投7局無失分、製造多次關鍵出局，終場以6比0完封台中東山高中，奪下球隊創部以來首座黑豹旗女子組冠軍，也正式晉級本屆混合組64強，寫下歷史新頁。

比賽開局士林高商氣勢如虹，1局下由吳玉琳掃出二壘安打揭開攻勢，接著莊宜潔靠觸身球保送上壘，張楚寧補上安打形成滿壘；隨後吳佩玟擊出高飛犧牲打帶有1分打點，雖然攻跑過程中發生三壘出局與再傳二壘出局的雙殺，但北士商仍先馳得點，以1比0領先。

3局下士林高商再度發動攻勢，莊宜蓁選得四壞球後靠投手犯規進佔二壘，吳玉琳再補上一支安打，莊宜潔再度遭觸身球保送形成滿壘。

此時張楚寧再度敲出安打送回1分，捕手發生捕逸讓比分再添一分，士林高商拉開至3比0；連續安打串聯顯示出士林打線的穩定輸出與執行力。

5局下北士商火力再起，吳玉琳開局再掃二壘安打，單場第3支安打氣勢驚人，莊宜潔上壘後藉著對方失誤再添1分。

接著張楚寧補上二壘安打（同樣單場第3支安打）再添打點，之後張芸溱再補上一支安打送回第6分，整局北士商火力兇猛，將比分擴大至6比0，奠定勝基。

士林高商先發投手莊宜潔7局耗費90求，僅被擊出1支安打沒有失分，送出2次三振與4個保送，6局上3次保送造成滿壘危機，力保不失。