運動雲

>

黑豹旗／莊宜潔7局1安打完封勝！　士商女棒奪冠進混合組64強

▲士林高商女棒奪冠進混合組64強。（圖／截自BE HEROES）

▲士林高商女棒奪冠進混合組64強。（圖／截自BE HEROES）

記者胡冠辰／綜合報導

中信盃黑豹旗女子組冠軍戰1日於高雄立德棒球場登場，台北士林高商展現強大火力，全場猛敲10支安打，先發投手莊宜潔更是完投7局無失分、製造多次關鍵出局，終場以6比0完封台中東山高中，奪下球隊創部以來首座黑豹旗女子組冠軍，也正式晉級本屆混合組64強，寫下歷史新頁。

比賽開局士林高商氣勢如虹，1局下由吳玉琳掃出二壘安打揭開攻勢，接著莊宜潔靠觸身球保送上壘，張楚寧補上安打形成滿壘；隨後吳佩玟擊出高飛犧牲打帶有1分打點，雖然攻跑過程中發生三壘出局與再傳二壘出局的雙殺，但北士商仍先馳得點，以1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3局下士林高商再度發動攻勢，莊宜蓁選得四壞球後靠投手犯規進佔二壘，吳玉琳再補上一支安打，莊宜潔再度遭觸身球保送形成滿壘。

此時張楚寧再度敲出安打送回1分，捕手發生捕逸讓比分再添一分，士林高商拉開至3比0；連續安打串聯顯示出士林打線的穩定輸出與執行力。

5局下北士商火力再起，吳玉琳開局再掃二壘安打，單場第3支安打氣勢驚人，莊宜潔上壘後藉著對方失誤再添1分。

接著張楚寧補上二壘安打（同樣單場第3支安打）再添打點，之後張芸溱再補上一支安打送回第6分，整局北士商火力兇猛，將比分擴大至6比0，奠定勝基。

士林高商先發投手莊宜潔7局耗費90求，僅被擊出1支安打沒有失分，送出2次三振與4個保送，6局上3次保送造成滿壘危機，力保不失。

關鍵字： 黑豹旗士林高商東山高中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

3神奇再見雙殺　Kiké：根本看不到球

4林家正火腿秋訓引火腿捕手驚呼

5羅伯斯：G7除了他都能上　山本笑回

最新新聞

1勇士新星：我可以成為白人版大谷翔平

2士林高商女棒奪冠進混合組64強

3詹皇未來成懸念　名記者：完全開放

4楊勇緯睽違兩年再奪大洋洲公開賽金牌

5前獨行俠後衛建議湖人交易掉詹皇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366