堅持信念造就冠軍！桃猿奪冠紀錄片熱血公開　從地獄爬出的封王之路

2025中華職棒總冠軍賽落幕，樂天桃猿以4勝1敗之姿擊退下半季冠軍、全年勝率第一的中信兄弟，睽違6年再度登上榮耀之巔；球團於10月31日釋出奪冠紀錄影片《2025 The Road to The Championship》，以一句「這個世界上沒有奇蹟，堅持信念造就了冠軍」作為開場，完整記錄從季後挑戰賽到封王那一刻的情緒與信念。

影片開場，隊長林立揭示全隊心態的轉變；他回憶開戰前在休息室對隊友說：「我們這次提到我們是就當我們是來鬧的就好，來鬧來玩，看你要用什麼心態但是千萬不要太認真，因為我們例行賽就是這樣打，不要因為總冠軍戰的比賽，我們特別改變我們自己的想法。」

這句看似玩笑的話，其實道出樂天桃猿在整季歷經波折後的關鍵心法：用熟悉的節奏與信念，打出屬於自己的比賽。

奪冠戰 G5 延長賽一棒定江山的林泓育，在影片中也談到團隊氛圍：「我覺得就是一個氛圍，我們來打不是說來打穩贏的，就至少我們很融入這比賽，情境也好在場上也好，輸就一起輸 贏就一起贏，沒有什麼好失去的，就是往前全力。」

他那支 11 局上石破天驚的兩分砲，不僅打穿勝負界線，也象徵全隊「放開一搏」的決心。

影片中，林立再次在隊內喊話：「不用想那麼多，記得我們的信念是什麼，我們的初心是什麼，放在心裡面回去好好想一下。」這段話貫穿全季起伏，也呼應影片主題「這個世界上沒有奇蹟，堅持信念造就了冠軍。」

而季後賽期間多次備戰、屢屢產生話題的投手產生話題莊昕諺則以幽默自嘲：「他（嚴宏鈞）已經算不出來我丟幾顆了。」

G4 關鍵勝利的英雄陳晨威在賽後笑說：「明天（G5）都給我請假到洲際去加油，謝謝！」那支8局下超前兩分砲，不僅點燃封王希望，也一棒擊碎中信兄弟最後僅存的士氣。

而即將入伍的馬傑森則留下感性一句：「讓我可以順順利利的開開心心的進去當兵。」

影片底下的留言區也湧入無數球迷的感動告白：「從地獄爬出來的球隊」、「最後一場撐著雨衣拋出酒紅色彩帶」、「辛苦了桃猿男兒與十號木炭們。」

有球迷寫道：「我參與了 G1～G5 全程，看著香檳慶功、唱著應援，大家都捨不得離開。」這份不離不棄的支持，也正是樂天桃猿能夠一路走到最後的力量來源。