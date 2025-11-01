道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽進入第6戰，洛杉磯道奇在系列賽以2勝3敗落後，被逼入淘汰邊緣。1日（台灣時間）於加拿大多倫多羅渣士中心出戰多倫多藍鳥，道奇派出山本由伸先發，大谷翔平則以「第一棒・指定打擊」身分先發，持續擔任進攻核心。

賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時談到投手大谷的使用計畫，表示：「翔平不在今天的投球計畫中。如果今晚能贏，我們會再討論明天（第7戰）的安排。」同時透露，第3戰先發的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今晚將在牛棚待命。至於佐佐木朗希是否可能投多局，羅伯斯也指出：「這要看山本能否像前兩場一樣投得長。如果不行，那（佐佐木登板）也在計畫內。」

雖然沒有投球任務，但大谷仍在賽前展現放鬆一面。《體育報知》報導，他在賽前傳接球調整時，看到球隊工作人員漏接飛球，還笑著抱頭打趣，神情輕鬆、毫無緊張氣氛。即使面對「再輸就出局」的關鍵戰，他依舊維持平常心備戰。

道奇此前在主場三連戰中，曾於第3戰靠弗里曼（Freddie Freeman）的再見全壘打，在延長18局、歷時6小時39分的苦戰後險勝，但隨後兩戰投打失衡吞下二連敗。如今面臨背水一戰，球迷也關注若道奇將系列賽逼入第7戰，大谷翔平是否會再度登板投球。