黑豹旗／爸爸啟蒙打棒球！蔡昀叡「不求大支」欣賞釀酒人丘里歐

▲陽交附中總教練陳弘凱、選手蔡昀叡、帶隊老師范曜顯。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（31）日在重新棒球場進行，陽交附中以13比2擊敗師大附中，擔任第2棒的蔡昀叡此役貢獻雙安，包含1支三壘安打，是球隊首局灌進10分的重要推手。

「我們有先看對手禮拜三、去年的比賽影片，針對他們的投手球種去做打擊設定。」蔡昀叡表示，「他們變化球多，所以我就讓球再進來一點，看準球心再出棒，不求長打。」

談起棒球啟蒙，蔡昀叡笑說，「應該是我爸爸。」他透露，小時候父親常帶他去台中球場看職棒比賽，讓他從幼稚園就開始接觸棒球，國三時加入竹風少年社區青少棒球隊，如今在陽交附中持續延續熱情。

雖然熱愛棒球，他坦言仍以學業為主，「高中還是以課業為重，棒球就當興趣，在課餘時間繼續打。」

至於打擊上的模仿對象，他提到最近特別欣賞密爾瓦基釀酒人新星丘里歐（Jackson Chourio），「他的打擊型態跟我蠻像的，從他身上學到很多。」蔡昀叡自評速度快、以穩定擊球為特點，「不求大支，以安打為主。」

展望下一戰對上科班強權鶯歌工商，他語氣堅定地說，「我們是社團球隊，但會盡全力把自己做到最好。」