味全龍感謝祭亮點一次看！　徐若熙、林智勝、李多慧大巨蛋共襄盛舉

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍本季主場進場球迷達69萬7087人，平均每場11618人，雙雙創下隊史新高紀錄。為了感謝球迷的熱情支持，配合臺北大巨蛋「拾光祭」系列活動，味全龍球團特別盛大舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，邀請所有龍迷一同回顧精彩賽季、展望嶄新未來！

活動將於11月23日(星期日)下午14：00至晚間20：00在臺北大巨蛋隆重登場，當日13:00起開放進場，歡迎球迷與龍隊球員近距離互動，共度充滿歡樂與感動的一天。

感謝祭門票將於11月10日起在「味全龍官方售票網」開放購票，本次活動共有三種票券方案可供選擇，包含600元的一般入場券、可提前進入草地參加各項活動的1,000元優先體驗券(限量1,000名)，以及可在大巨蛋草地享有專屬帳篷體驗的6,000元帳篷套組(限量10組)，提供球迷選擇最合適的參加方式。

活動當日包括味全龍王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈．鞏冠、以及中職傳奇球星林智勝等人氣球員都將熱情參與。味全龍啦啦隊「小龍女」包含李多慧在內的韓援三本柱也將全員出席，為球迷粉絲帶來精心準備的表演炒熱全場氣氛！

活動現場規劃五大區域，包括球員、啦啦隊與歌手表演舞台區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區、餐飲贈品服務區與特殊報名活動區，滿足球迷盡情與球員、啦啦隊互動與多元的娛樂餐飲需求。同時，味全龍商店也在現場推出限時回饋活動，常態商品全館8折、特賣商品65折，並加碼單筆消費滿額即可抽簽名球衣等大獎。

「臺北大巨蛋拾光祭」以音樂、運動、市集為軸心聚合，邀請人們再次走進東區，重拾日常的感動體驗。自11月21日起，舉辦包括民歌大團圓演唱會、粉絲感謝祭、風格品牌市集、東區店家串聯與藝術打卡拍照區系列活動，讓人們在逛、玩、聽、看過程中，以上東區為城市注入動能，讓東區回到日常生活與心裡！

詳細售票與活動資訊將於味全龍官方社群陸續公布，誠摯邀請球迷朋友11月23日齊聚臺北大巨蛋！

關鍵字： 味全龍中華職棒

【熊就在眼前！】山路開車撞見熊「還對到眼」 她曝路段：有去的人要小心

